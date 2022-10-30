3 yemek kaşığı tüketmek ağrı kesici etkisi yaratıyor! Bu doğal yöntem geçmeyen ağrılarınızı anında bitirecek...

AKDENİZ DİYETİNE İLGİ ATTI

Kalp hastalığı ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar, dünyadaki en yaygın ölüm nedenleri arasındadır. Ancak birçok gözlemsel çalışma, bu hastalıklardan ölümün dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle de zeytinyağının insanların diyetlerinin önemli bir parçası olduğu, Akdeniz ülkelerinde düşük olduğunu göstermektedir. Bu gözlem, o bölgedeki insanların yeme şeklini taklit etmesi gereken Akdeniz diyetine olan ilgiyi artırdı.