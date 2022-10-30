3 yemek kaşığı tüketmek ağrı kesici etkisi yaratıyor! Bu doğal yöntem geçmeyen ağrılarınızı anında bitirecek...

Zengin aroması, çok yönlülüğü ve sağlığa faydaları ile bilinen sızma zeytinyağı, mutfak dolabınızda bulundurmanız için mükemmel bir malzemedir.Sadece kavurma, kızartma, fırınlama veya soteleme için kullanımı kolay olmakla kalmaz, aynı zamanda antioksidanlar ve kalp-sağlıklı yağlarla doludur.
KALP HASTALIKLARINI ÖNLER
Kronik inflamasyonun kalp hastalığı, kanser, metabolik sendrom, tip 2 diyabet ve artrit dahil olmak üzere birçok hastalığın önde gelen itici güçleri arasında olduğuna inanılmaktadır. Zeytinyağındaki en belirgin yağ asidi olan oleik asidin, C-reaktif protein (CRP) gibi inflamatuar belirteçleri azalttığı gösterilmiştir.
ZEYTİNYAĞI ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİNDİR
Sızma zeytinyağı oldukça besleyicidir. Faydalı yağ asitlerinin yanı sıra az miktarda E ve K vitamini içerir. Ancak zeytinyağı aynı zamanda güçlü antioksidanlarla da yüklüdür. Bu antioksidanlar biyolojik olarak aktiftir ve kronik hastalık riskinizi azaltabilir.
AĞRI KESİCİ ETKİSİ YARATIYOR
Sızma zeytinyağı, sağlığa faydalarının ana nedenlerinden biri olabilecek iltihabı azaltabilir. Ana anti-inflamatuar etkilere antioksidanlar aracılık eder. Aralarında anahtar olan, bir anti-inflamatuar ilaç olan ibuprofen'e benzer şekilde çalıştığı gösterilen oleocanthal'dır.
3 YEMEK KAŞIĞI VÜCUDUNUZU ÇELİK GİBİ YAPIYOR
Bazı bilim adamları, 3.4 yemek kaşığı (50 ml) sızma zeytinyağındaki oleocanthal'ın, yetişkin ibuprofen dozunun %10'una benzer bir etkiye sahip olduğunu tahmin ediyor.
AKDENİZ DİYETİNE İLGİ ATTI
Kalp hastalığı ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklar, dünyadaki en yaygın ölüm nedenleri arasındadır. Ancak birçok gözlemsel çalışma, bu hastalıklardan ölümün dünyanın belirli bölgelerinde, özellikle de zeytinyağının insanların diyetlerinin önemli bir parçası olduğu, Akdeniz ülkelerinde düşük olduğunu göstermektedir. Bu gözlem, o bölgedeki insanların yeme şeklini taklit etmesi gereken Akdeniz diyetine olan ilgiyi artırdı.
KOLESTEROLÜ DÜZENLER
Sızma zeytinyağı, çeşitli mekanizmalarla kalp hastalığına karşı koruma sağlar: Enflamasyonu azaltır. Zeytinyağı, kalp hastalığının önemli bir itici gücü olan iltihabı azaltabilir. LDL (kötü) kolesterolün oksidasyonunu azaltır. Zeytinyağı, LDL partiküllerinin kalp hastalığının gelişiminde önemli bir faktör olan oksidatif hasardan korunmasını sağlayabilir.
KAN PIHTILAŞMASINI ÖNLER
Kan damarı sağlığını iyileştirir. Zeytinyağı, kan damarlarının astarı olan endotelin işlevini iyileştirebilir. Kanın pıhtılaşmasını yönetmeye yardımcı olur. Bazı araştırmalar, zeytinyağının kalp krizi ve felce katkıda bulunabilecek istenmeyen kan pıhtılaşmasını önlemeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.
KAN BASINCINI DÜŞÜRÜR
Kan basıncını düşürür. Araştırmalar, artan zeytinyağı alımının, kalp hastalığının önlenmesine yardımcı olabilecek daha düşük kan basıncına bağlı olabileceğini düşündürmektedir.
KANSERE KARŞI KORUR
Yapılan araştırmalar, Akdeniz ülkelerinde yaşayan insanların, kısmen zeytinyağı da dahil olmak üzere iltihap önleyici maddeler tüketmelerinden kaynaklanabilecek oldukça düşük bir kanser riskine sahip olduğunu göstermiştir.
YEMEKLERİ ZEYTİNYAĞI İLE YAPIN
Yemeklerinizi yaparken ayçiçek yağı yerine zeytinyağı kullanmanız, yediklerinizi daha sağlıklı hale getirecek. Hayat kalitenizi artırmak ve sağlıklı bir vücut için bu yağı mutlaka tüketin. Özellikle diyet yapıyorsanız, kolaylıkla zayıflamanıza yardımcı olacak.