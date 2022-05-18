30 gün boyunca her sabah limonlu su içtiğinizde bakın vücudunuzda neler oluyor!

Bağırsak sorunlarından yağ yakımında etkili olmasına kadar birçok sağlık yararına sahip olması, limonlu suyu vazgeçilmezlerden biri haline getiriyor. Peki düzenli olarak tükettiğinizde vücudunuzda neler olacağını biliyor musunuz? İşte cevabı…

"KİLO VERMEYİ HIZLANDIRIYOR"





C vitaminin en yoğun bulunduğu besinlerden biri olan limon, bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli gıdalardan birine dönüşüyor. Üstelik kabızlık, bölgesel yağlanma, solunum yolları rahatsızlıkları gibi birbirinden farklı sağlık sorunu üzerinde de etkili. Yılda iki defa hasat veren limon ağacı, özellikle Akdeniz ikliminde doğal olarak yetişiyor. Turunçgiller ailesinin en çok tüketilen meyvelerinden biri olan bu besini, salatalardan yemeklere birbirinden farklı tarifte de kullanabilirsiniz.

C vitaminin yanı sıra folik asit, bakır, magnezyum, lif ve potasyum bulunduran limon, tek başına büyük bir sağlık deposu olarak değerlendiriliyor. Yapılan araştırmalarda limon suyunun, direkt olmasa da kilo vermeyi hızlandıran bir yapısı olduğunu ortaya koyuyor.





Alternatif tıpta da sindirim hastalıkları için kullanılmış olan limonun anavatanı, Güney Asya ülkeleri olarak tanımlanıyor. Yüzlerce yıl boyunca tüm dünyaya yayılan bu meyve, hem ekşi tadı ile hem de faydaları ile her mutfağın da vazgeçilmezi. Bu doğanın mucizesi olan meyveyi suyla karıştırarak tükettiğinizde ise birçok sağlık faydası ortaya çıkıyor.

"SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR"

Bağışıklık sistemindeki en önemli faktörlerden biri olan bağırsak florası, doğru olmayan beslenme sistemi, işlenmiş ve şeker oranı yüksek gıdalarla birlikte bozulabilir. Faydalı bakterilerin azaldığı ortamda ise atık birikimi ortaya çıkmasının yanı sıra vücutta bağışıklık sisteminin zayıflaması sebebiyle birçok hastalığa da zemin hazırlanır. Her gün kahvaltıdan önce tüketilen limonlu su, bağışıklık sistemini düzenlemesinin yanı sıra bağırsak florasına faydalı etkileri sayesinde zararlı atıkları daha kolay atmanıza imkan tanır.







Tüm bu etkilerinin yanı sıra içeriğinde A ve C vitaminleri sayesinde en sık görülen katarakt ve maküler dejenerasyon gibi rahatsızlara karşı da en iyi koruyuculardan biridir. Antioksidan içeriği sayesinde gözdeki iltihap birikimini engelleyerek göz sağlığını uzun bir süre korur.

"YAŞLANMAYI GECİKTİRİYOR"

Limonlu suyun düzenli tüketimi, aynı zamanda göz sağlığı ile birlikte cilt sağlığında da önemli değişimler ortaya çıkarabilir. İçeriğinde C vitamini ve antioksidanlar sayesinde cilt bariyerine zarar veren çevresel faktörleri engelleyerek kırışıklarla mücadele etmenizi, aynı zamanda uzun bir süre nemli ve sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.





Karaciğer, vücuttaki en önemli organlardan biri. Özellikle toksinlerin atılmasındaki önemli yapısı, günlük yaşamda sağlıksız beslenme gibi faktörlerden etkilenerek işlevini tam olarak yerine getirememesine neden olabilir. Karaciğerdeki yoğun toksin birikimi ise temizlenmeyi sağlamak için limonlu su en iyi takviyelerden biridir. Limonun çözücü yapısı, aynı zamanda karaciğer enzimlerinin de daha iyi çalışmasını sağlayarak etkili bir filtreleme sistemi oluşmasını sağlar.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR"

Yılın her döneminde görülebilse de özellikle kış aylarındaki virüs dağılımının artması, süt solunum yolu rahatsızlıklarının yaygınlık göstermesi gibi sorunlar, bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklanır. Çok ciddi olmasa bile kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyen bu rahatsızlıklara karşı limon suyunun bağışıklık güçlendirici etkisi oldukça önemlidir.



Tüm bunların yanı sıra yeterli sıvı alımını da destekleyen limonlu su karışımı, uzun süre tok kalmanızı da sağlayarak kilo vermenizde etkili bir yöntem olacaktır. Limonlu su tüketimini düzenli olarak planlıyorsanız, öncelikle doktorunuza danışmanız gerekir.