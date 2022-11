30 gün boyunca ketojenik diyeti uygulayan kadının pankreasında olanlara inanamayacaksınız!

Soluğu doktorda alan JC'ye doğum sonrası depresyon teşhisi kondu. Yakın zamanda doğum yapması, değişen hormonlar ve artan hassasiyet her annede olabilecek şekilde JC'yi de etkilemiş görünüyordu. Ancak bu noktada ortaya farklı bir sorun çıktı. Her gün bebeğini emziren annenin sütünde ortalama olarak günlük 50 gram şeker bulunmaktadır. Ancak hiç şeker almadan yapılan bu ketojenik diyet ciddi problemlere neden olabilir. Her ne kadar protein ve yağlar sütte kullanılmak üzere şekere dönüşebiliyor olsa da bu hızlı bir şekilde gerçekleşmez. JC'nin durumda bu hız ise yeterli olmayabilir. Kan şekeri seviyelerinin aşırı düşmesine neden olan bu durum ise tam da JC'nin başında gelen şey idi. Kan tahlilinde ciddi hipoglisemi yaşadığı ortaya çıkan kadının zihinsel durumunda dahi değişiklikler meydana gelmişti.