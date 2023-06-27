3000 Adım Kaç Kalori Yakar? Üç Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

Sağlıklı bir yaşam için kilo vermek isteyenler, 3000 adım kaç kalori yakar sorusuna yanıt arar. Koşuya veya yürüyüşe başlayacak olanların, cevabını merak ettiklerinden biri de üç bin adım atarak kaç kalori yakılır sorusudur. Her insanın metabolizması farklı çalıştığından dolayı yakılan kalori sayısı farklıdır. Kilo, cinsiyet ve yaş, bunun başlıca nedenleri arasında bulunur. İşte 3000 adımın yaktırdığı kalori değerleri…

3000 Adım Kaç Kalori Yakar?

Vücudun sağlıklı kalması, büyük ölçüde koşu ile yürüyüş gibi fiziksel aktivitelere ve sağlıklı beslenmeye bağlıdır. Zayıflamak için sıkı bir diyet yapanlar ve kalori hesaplayanlar için 3000 adımın ne kadar kalori yaktırdığı önemli bir konudur. Atılan adım sayısı, farklı kişilerde farklı sonuçlar verir. Yaş, kilo, cinsiyet ve metabolizma, ne kadar kalori yakılacağını belirleyen etkenlerdir. Bir insan ne kadar kilolu ise verdiği kalori sayısı da ona göre yükselir. Buna göre, 60 kg olan bir birey 3000 adımda 96 kalori yakar. 70 kg olan bir kişi 114, 80 kg olan 129, 90 kilogramlık bir kişi ise 144 kalori kaybeder. Bu oranların, farklı faktörlere bağlı olarak değişebileceği unutulmamalıdır. Bir kişi sağlıksız besleniyor ve alkol kullanıyor ise o zaman düzenli spor yapsa bile kalori yakması oldukça zordur.

Her Gün 3000 Adım Atmanın Faydaları Neler?

Koşu veya yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler düzenli yapıldığı takdirde vücut için birçok fayda sağlar.

Kalori yakmaya yardımcı olmasının yanı sıra kardiyovasküler hastalıkları önlemeye çalışır ve yüksek tansiyon riskini düşürmeye yardımcı olur.

Sağlıklı kiloda kalmayı destekler ve obeziteye karşı korur.

Bedeni zinde tutar, dayanıklılığını ve esnekliğini artırır.

Kemiklerin sağlıklı kalmasını sağlar ve osteoporozu büyük oranda önler.

Yürüyüş veya koşu sırasında oluşan kas güçlenmesi, kronik iltihaplı romatizma için de faydalıdır.

Cildin elastikiyetini korur ve sıkılaşmasını sağlar.

Depresyonu hafifletir, spor esnasında endorfin hormonları yükselir ve bu durum endişe ile stresi azaltır.

Dinç hissettirdiği için özgüveni artırır.

Sağlıklı yaşlanmak ve vücudun fonksiyonlarının uzun süre korunması için koşu ve yürüyüş gibi fiziksel aktiviteler mutlaka yapılmalıdır.