30’larda yaşadıklarınıza dikkat! Hemen müdahale edilmeli: Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı

Beyin yaşı 70 civarında olanların beyin küçülmesi daha fazlaydı ve bilişsel testlerde daha kötü puan aldıkları gösterildi. Erkeklerin ayrıca genel olarak aynı yaştaki kadınlara göre daha küçük beyinlere sahip oldukları bulundu.

"ERKEN ÖNLEME STRATEJİSİ OLABİLİR" UCL Demans Araştırma Merkezi'nden Profesör Jonathan Schott, bu çalışmadaki insanların hepsinin gerçek yaşlarda benzer olmasına rağmen, bilgisayar modelinin beyinlerinin ne kadar yaşlı olduğunu tahmin etme konusunda geniş bir çeşitlilik olduğunu bulduklarını belirtti.