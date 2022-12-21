30’larda yaşadıklarınıza dikkat! Hemen müdahale edilmeli: Alzheimer’ın en büyük sebebi ortaya çıktı

University College London tarafından yapılan yeni bir araştırma, bunamaya bağlı bir hastalık geliştirmenin yolunun, aşırı beyin yaşlanmasına bağlı zayıf kalp sağlığı ile 30'lu yaşların başında başlayabileceğini gösteriyor.Uzmanlar, beyninizin bilişsel yaşı ile hayatınızın farklı aşamalarındaki kardiyovasküler sağlığınız arasında bir bağlantı keşfettiler.
30'lu yaşların ortalarında kalp sağlığını önemsenmeyen bir yaklaşımın "beyin küçülmesine" neden olduğu söyleniyor. University College London'daki (UCL) araştırmacılar, sağlıksız bir kalbe sahip olmanın beyninizi yaşlandırabileceğini buldu; bilim insanları, katılımcıların beyinlerinin büyüklüğünü uzun bir süre boyunca izleyerek ölçtüler.
"BEYİNLERİ 10 İLA 20 YAŞ DAHA BÜYÜK"
Kalp sağlığı daha kötü olan 36 ve daha sonra 69 yaşlarında olanların beyinlerinin biyolojik yaşlarından bazen 10 veya 20 yıl daha büyük olduğu bulundu. Çalışma, kalbinizin sağlığı ile Alzheimer gibi yaşa bağlı hastalıkların ilerleme hızı arasındaki bağlantıyı anlamanın, doktorların, orta yaşa ulaşmadan önce beyin yaşlanmasının "risk altında" olduğunu belirlemelerine yardımcı olabileceğini umuyor.
Beyin yaşı 70 civarında olanların beyin küçülmesi daha fazlaydı ve bilişsel testlerde daha kötü puan aldıkları gösterildi. Erkeklerin ayrıca genel olarak aynı yaştaki kadınlara göre daha küçük beyinlere sahip oldukları bulundu.
"ERKEN ÖNLEME STRATEJİSİ OLABİLİR"
UCL Demans Araştırma Merkezi'nden Profesör Jonathan Schott, bu çalışmadaki insanların hepsinin gerçek yaşlarda benzer olmasına rağmen, bilgisayar modelinin beyinlerinin ne kadar yaşlı olduğunu tahmin etme konusunda geniş bir çeşitlilik olduğunu bulduklarını belirtti.
Bu tekniğin, hızlandırılmış yaşlanma riski altındaki insanları belirlemek için yararlı bir araç olabileceğini umduklarını, böylece onlara erken hedefli önleme stratejileri sunduğunu belirtti.
Çalışma ayrıca, 36 ve 69 yaşlarında kalp ve dolaşım sağlığı bozulanların, beyninizdeki damarlardan kan akışını etkileyen (bunama ile bağlantılı bir durum olan) daha yüksek serebrovasküler hastalık ile karşı karşıya olduğunu da buldu.
"KARMAŞIK İLİŞKİ BU SAYEDE ÇÖZÜLEBİLİR"
Çalışma, katılımcıların yaşamları boyunca sağlıklarını takip etti ve bu da araştırmacılara hangi yaşam tarzı faktörlerinin beyin sağlığını etkilediğine dair fikir verdi.
500'den fazla çalışma katılımcısının yaşlarını hesaplamak için araştırmacılar, MRI beyin taramalarının her birini analiz etmek ve beyindeki damarların ne kadar küçüldüğünü belirlemek için AI (yapay zeka) makinesinden elde edilen verileri kullandılar.
The Sun'a verdiği demeçte Alzheimer's Research UK'den Dr Sara Imarisio, çalışmanın "insanların yaşamları boyunca beyin sağlığını etkileyen farklı faktörler arasındaki karmaşık ilişkiyi" açıkladığını söyledi.
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