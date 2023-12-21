34 ülkede yasak! Dalga dalga yayılıyor: Bu zehrin arkasında influencer etkisi var...

Çocuklar ve gençler arasında e-sigara kullanımı felaket boyutunda. E-sigara kullanım yaşı dünyada 13’e kadar düştü. Üstelik, e-sigaralar influencerlar aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Hükümet olarak elektronik sigaraların satışının serbest bırakılmasına kesinlikle karşıyız” dedi.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 21.12.2023 09:24 PAYLAŞ ABONE OL

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz günlerde elektronik sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısında bulundu. Gelin birlikte dünyamızda büyük bir tehlike haline gelen, elektronik sigaranın gençlerimizi ve çocuklarımızı nasıl ele geçirdiğine bakalım. Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, 34 ülkede elektronik sigara satışı yasak.





Türkiye elektronik sigara ithalini ve satışını yasaklayan ülkeler arasında. Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, DSÖ'nün de bildirdiği üzere 74 ülkede insan sağlığına ve halk sağlığına zararlı bu ürünlerle ilgili çocuk ve gençleri ve akabinde insanları koruyucu herhangi bir düzenleme bulunmadığına dikkat çekti.