4 Ay Aşısı Nedir? Bebeklerde 4 Ay Aşıları Hangileri, Koldan Mı Bacaktan Mı Yapılır, Ateş Yapar Mı?

4 ay aşısı nedir diye araştıran kişiler genellikle yeni anne baba olmuş insanlardır. Çünkü bu kişiler aşının bağışıklık sistemine etkisini bilseler de 4 ay aşısı ateş yapar mı, koldan mı, bacaktan mı merak ederler. Durum böyle olunca da 4 aylık aşı kaç tane bilmek isterler. Eğer sizde bu kişilerdenseniz ve 4 ay aşısı hangileri merak ediyorsanız içeriğimizin kalan kısmına inerek 4 ay aşısı nedir sorusunun cevabına ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

4 Ay Aşısı Nedir?

Dünyada pek çok ülkenin kendine ait bir aşı takvimi vardır. Bebek aşı takvimi ile bebeğin doğumundan itibaren belli bir yaşa kadar hangi ayda, hangi yaşta, hangi aşının yapılacağı belirlenir. Aşı takvimine göre aşılanan bebekler ve çocuklar yoluyla toplumsal bağışıklık sağlanmış olur. Bu şekilde pek çok hastalığın toplum içinde salgınlara sebep olmasının önüne geçilirken, aynı zamanda bebek ve çocuklarda meydana gelebilecek kötü sonuçlar engellenir. Ebeveynler her ülkede belirlenen aşı takvimine göre çocuklarının aşılanmasını sağlamalıdır. Ülkemizdeki aşı takvimine göre ise 4. ay aşısı, bebeğin doğduktan sonraki yani bebek 4 aylık olduğu zaman yapılan aşıyı kapsamaktadır. 4. ay da yapılan aşılar iki tane olup şu şekildedir:

- 5'li Karma Aşısı: Bebeğiniz 4. ayında bu aşının 2. dozunu alır. 5'li karma aşısı; difteri, tetanoz, boğmaca, inaktif polyo (inaktif çocuk felci), hemofilüz influenza B denilen zatürre, ortakulak iltihabı ve menenjit yapabilen bir bakteriye karşı yapılan aşıdır. Bu aşıyla da difteri, tenanoz, zatürre, çocuk felci gibi hastalıklardan korunma sağlanır. 5'li karma aşı sayesinde hem hastalanmaktan hem de hastaneye yatış ve sakatlık gibi durumlardan korunmuş oluruz.

- Konjuge Pnömokok (Zatürre) Aşısı: Bebeğinizin 4. ayında 2. dozu yapılan bu aşı pnömokok mikrobuna karşı koruma sağlayan aşıdır. Bu aşı zatürre, orta kulak iltihabı ve menenjite karşı koruma sağlar.

Bebeğinize yapılan bu aşıların bir tanesi kola, diğeri ise bacağa yapılır. Aşı olduktan sonra bebeğinizde yan etki olarak ateş çıkabilir. Bu ateş ortalama 24 saat sürer. Aşı yoluyla zayıflatılmış hastalık mikrobu vücuda girdiğinde çocuk ve bebeklerin bağışıklık sistemi o mikrobu tanır ve ona karşı bellek hücreler oluşturur. Bu bellek hücreler ömür boyu kalarak aynı mikrop ile tekrar karşılaşıldığında daha güçlü bir savunma ortaya çıkarır ve hastalığın oluşması bu şekilde engellenir. Daha iyi sonuçlar alabilmek adına doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

Bebeklerde Aşının Önemi Nedir?

Aşı, hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak amacıyla vücuda verilen zayıflatılmış hastalık mikrobudur. Aşı yoluyla bulaşıcı hastalıklardan korunmak mümkün olmaktadır. Sağlıklı yaşamanın en uygun yolu hastalıktan sonra tedavi olmak değil, hastalıklardan korunmaktır. Hastalıklardan korunmanın en etkili yöntemi ise temiz su ve aşılanmaktır. Çocuk ve bebeklerin bağışıklığı yetişkinlik dönemine göre nispeten daha zayıf olduğu için bu dönemde yakalanabilecekleri bulaşıcı hastalıklar oldukça fazla olmaktadır. Bulaşıcı hastalıkların neden olduğu kötü sonuçlar çocukluk çağında daha çok ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çocukluk çağı aşılanması oldukça önemlidir. Unutulmamalıdır ki alılar sadece kişiyi hastalıktan korumakla kalmaz, toplumda yüzde 97'sinin üzerinde bir aşılanma oranına ulaşıldığında toplumu o hastalıklardan korur ve bu duruma da toplumsal bağışıklık denir. Tarihte pek çok hastalık bu şekilde yani toplumsal bağışıklık ile yok edilmiştir. Çiçek hastalığı, çocuk felci, kızamık bu hastalıklardan bazılarıdır.

Bebeklere Aşı Uygulanmazsa Ne Olur?

Bir tek bebeğin aşılanmaması belki bir şeyi değiştirmez, sadece o bebeğin hastalıklara açık olmasına neden olur. Ancak ülkedeki çoğu bebeğin aşılanmaması Kızamık, Su Çiçeği, Çocuk felci gibi hastalıkların salgınlara yol açmasına neden olabilir. Bu hastalıklara kötü sonuçlar ortaya çıkar.