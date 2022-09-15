4 hafta tüketince kolesterol diye bir şey bırakmıyor!

Bazı besinler, hem kan basıncını hem de kolesterolü büyük oranda düzenliyor. Bu meyvelerin başında ise greyfurt bulunuyor. Asidik yapısı ve rengi ile oldukça sevilen meyvelerden biri olan besin, birçok faydasıyla öne çıkıyor. Düzenli tüketimde ise oldukça büyük etkilerini görebilirsiniz. İşte o faydalar…
KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜZENLER
İçeriğinde C vitamini sayesinde greyfurt, kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda potasyum, likopen, ve lif oranı ile kalp krizinden artrite kadar birçok hastalık riskini de büyük oranda düşürüyor.
Kan basıncını düşürebilen bu besinler, tansiyonu ve kan akışını iyileştirirken aynı zamanda kalp sağlığını da büyük oranda koruyor.
Araştırmalar, her sabah bir su bardağı greyfurt suyu içmenin kalp sağlığını desteklemeye önemli ölçüde yardımcı olduğuna dair önemli veriler listeliyor.
Greyfurtun içeriğindeki birçok madde, kalp sağlığını desteklese de özellikle flavanon adlı maddenin kalp rahatsızlıklarını önlemede büyük etkisi olduğu da biliniyor.
KANSERE KARŞI KORUYUCU
Greyfurt, kanserin en büyük sebeplerinden biri olan serbest radikallerin birikiminin önüne geçerek kanser riskini büyük oranda azaltma kapasitesine sahip.
İleri yaşlarda, erkeklerin karşılaştığı riskli kanser türlerinden biri olan prostat kanserini engellerken aynı zamanda birçok insanın mücadele ettiği kolon kanseri, yemek borusu kanseri ve mide kanserine karşı da koruyucu etkiye sahip.
KİLO KONTROLÜNDE DESTEKÇİ
Düşük kalori oranı ile sağlıklı bir şekilde kilo vermeyi kolaylaştıran greyfurt, lifli yapısı ile uzun süre tok kalmayı da mümkün kılıyor. Asidik yapısı ise yağ yakımını da daha kolay hale getiriyor.
Antioksidan yönünden zengin bir yapıya sahip olan greyfurt, vücudunuzda depolanan toksik maddeleri uzaklaştırarak kilo verme sürecine katkıda bulunuyor.
Metabolizmayı hızlandırması ise, obezite dahil fazla kilo ile mücadele eden birçok kişi için kolay yağ yakımını sağlarken genel sağlığı desteklemesini kolaylaştırıyor.