4 hafta tüketince kolesterol diye bir şey bırakmıyor!

Bazı besinler, hem kan basıncını hem de kolesterolü büyük oranda düzenliyor. Bu meyvelerin başında ise greyfurt bulunuyor. Asidik yapısı ve rengi ile oldukça sevilen meyvelerden biri olan besin, birçok faydasıyla öne çıkıyor. Düzenli tüketimde ise oldukça büyük etkilerini görebilirsiniz. İşte o faydalar…

KOLESTEROL SEVİYELERİNİ DÜZENLER

İçeriğinde C vitamini sayesinde greyfurt, kalp damar sağlığını korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda potasyum, likopen, ve lif oranı ile kalp krizinden artrite kadar birçok hastalık riskini de büyük oranda düşürüyor.

Kan basıncını düşürebilen bu besinler, tansiyonu ve kan akışını iyileştirirken aynı zamanda kalp sağlığını da büyük oranda koruyor.

Araştırmalar, her sabah bir su bardağı greyfurt suyu içmenin kalp sağlığını desteklemeye önemli ölçüde yardımcı olduğuna dair önemli veriler listeliyor.

Greyfurtun içeriğindeki birçok madde, kalp sağlığını desteklese de özellikle flavanon adlı maddenin kalp rahatsızlıklarını önlemede büyük etkisi olduğu da biliniyor.