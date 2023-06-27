4000 Adım Kaç Kalori Yakar? Dört Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

4000 adım günlük atılması gereken adımdan azdır. Uzmanlar günlük on bin adam atılmasını önerir. Yine de 4000 adım kaç kalori yakar için elbette bir değer vardır. Ayrıca bu değer azımsanmayacak bir değerdir. Hatta koşmak ile kaç kalori yakılır için de değer belirtmek mantıklı olacaktır. Fakat burada önemli olan tempolu yürüyen ya da koşan kişinin kilosu, boyu gibi değerleridir. Bu değerler değişken olduğundan dört bin adım atarak kaç kalori yakılır da değişken olacaktır. Sonuç olarak dört bin adım atmak ne kadar kalori yaktırır bundan bahsedilecektir.

4000 Adım Kaç Kalori Yakar?

Özellikle günümüzde sağlıklı yaşamak çok popüler hale gelmiştir. Sağlıklı yaşam için yiyecekler, spor aletleri daha fazla üretilmeye başlamıştır. Günümüze baktığımızda birçok kişinin evinde küçük spor aletlerini görmemiz mümkündür. Aynı zamanda günümüzde birçok kişinin mutfağında sağlıklı olarak adlandırılan kalorisi, yağı ve bu tür değerleri az besinlerin olduğunu da görebiliriz. Bunlar haricinde sağlıklı yaşam için yürümek de bir o kadar önemlidir. Sağlıklı yaşam derken kilo vermek, zayıflamak baz alındığı için yürümek şarttır. Hatta uzmanların bu konuda bir önerisi vardır. Bu öneri günde on bin adım atılmasının vücut için sağlıklı olduğudur.

4000 Adım Atmak Kaç Kalori Yaktırır?

Kilo vermek istiyorsanız ilk olarak kalori açığı oluşturmanız gerekir. Bu kalori açığını ayarlamadan kilo kaybetmeniz pek de mümkün olmayacaktır. Bu kalori açığı erkeklerde ve kadınlarda farklıdır. Çünkü bir erkeğin ve kadının günlük alması gereken kalori miktarı da farklıdır. Aynı şekilde cinsiyet ayrımı olduğu kadar yaş da bu noktada devreye girer. Cinsiyetle birlikte yaşın ne olduğu da günlük alınması gereken kaloriyi etkilemektedir. Yine de spor yapmak herkes için sağlıklı olmayı sağlar. Günde 4000 adım atmak da bu noktada çok önemlidir. Çünkü 4000 adım atmak sizlere kalori yaktırır.

4000 adım atmak 120 kalori yaktırır.

Günde Dört Bin Adım Atmanın Faydaları

Uzmanların önerdiği günde on bin adım atılmasıdır. Çünkü bir günde atılan on bin adım vücudun sağlıklı olmasını sağlamaktadır.

Bir günde on bin atamadıysanız sadece 4000 adım atarsanız da bunun size olumlu dönütleri olacaktır.

4000 adım yaklaşık olarak 3 – 3,5 kilometre arasında değişmektedir. Bu değişken adımlarınızın büyüklüğüne ve küçüklüğüne bağlıdır.

Bir günde 4000 adım atıp yaklaşık 3 veya 3,5 km yürümeniz sağlığınız için önemlidir.

Koşmak ile Kaç Kalori Yakılır?

Kalori yakımında önemli olan bir şey vardır. O da ne kadar hızlı koşulduğudur. 1 kilometreyi tempolu yürüdüğünüzde yakacağınız kalori ile 1 kilometreyi koştuğunuzda yakacağınız kalori aynı olmayacaktır. Bu sebeple: