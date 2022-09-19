5 adımda depresyonu bitiriyor! Bu yöntem adeta mutluluk saçıyor...

Sonbaharda değişen hava koşulları; mutsuzluk, halsizlik ve memnuniyetsizlik gibi duygu durumları ile sizi depresyona sürükleyebilir. Sonbaharı daha dinamik, daha mutlu ve daha enerji dolu geçirmek için birkaç tavsiye;

Omega-3 Yağ Asiti Kaynaklarından Faydalanın!

Beynimizin %60'ı yağlardan oluşur. Omega-3 yağ asitleri de bu güzel yağ döngüsü içerisinde çok büyük bir paya sahiptir. Bu önemli madde sinir hücrelerinin düzgün çalışmasını sağlarken diğer taraftan da bağırsaklarda meydana gelen sorunları giderir, bağırsak geçirgenliğini düzenler. Tabi ki sağlıklı hücre zarı ve sağlıklı bağırsaklar, sağlıklı ruhsal durum anlamına geliyor ki buda depresyona karşı omega-3'ten zengin beslenmenin önemini artırıyor. Omega-3 yağ asitleri vücut tarafından üretilmediği için besinlerle dışarıdan almak şart.

Omega-3'ten zengin kaynaklar; soğuk su balıkları (somon,sardalya,hamsi,uskumru), ceviz, keten tohumu, semizotu, avokado, chia tohumun dan oluşuyor. Günlük beslenmenize bu kaynaklardan bir veya birkaçını ilave etmeniz ruhunuza iyi gelecek, kaygılarınızı yatıştıracak ve depresyon eğiliminizi ortadan kaldıracaktır.