5 günlük bebek 400 gram tümör ile hayata tutunmayı başardı!

Doğumsal hastalığı nedeniyle 5 günlükken ameliyat edilen, 28 gün yoğun bakımda kalan bebek, yaşama tutunmayı başardı. Baba Ahmet Lahmouni, "Durumu önceden kötüydü şu an çok iyi" derken tanı ve tedavi sürecine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Süleyman Çelebi, "Sakrokoksigeal teratom 40 bin canlı doğumda bir görülür, bebeğimizdeki tip-4 en nadir formu. İdrar ve kaka yapamama şikayetiyle genelde bulgu veriyor. Doğum öncesi bir tanısı yoktu ama bazen ultrasonlarda görülmeyebiliyor. Cerrahiyi 5 günlükken yaptık, 3 kilo 90 gram doğmuştu, 400 grama yakın oldukça büyük bir tümörü vardı. Ameliyat olmazsa belli bir süre sonra ölüm demek, sağlıklı bir şekilde taburcu oldu" dedi.

Yıllar önce Türkiye'ye göç eden ve İstanbul'un Sultangazi ilçesinde yaşayan Suriyeli çiftin Adem adını verdikleri 3'üncü çocukları, 27 Haziran günü dünyaya geldi. Doğum sonrası bebekte dışkı yapamama, ağlamanın durmaması gibi durumlar olunca tedavisine hastanede devam edildi. Burada beyin ve çocuk cerrahisi bölümlerinin yaptığı detaylı incelemelerde, minik bebekte yaklaşık 40 bin canlı doğumda bir görülen sakrokoksigeal teratomun en ciddi ve daha nadir görülen türü olarak belirtilen 4'üncü tipinin tespiti üzerine hemen harekete geçildi. Bebeğin anne karnındaki gelişimi sırasında üreme hücrelerinin farklılaşarak anormal bir gelişme göstermesiyle oluştuğu ifade edilen hastalık nedeniyle, minik bebek doğum sonrası 5'inci gününde acil olarak ameliyata alındı. Leğen kemiği bölgesindeki tümör, ameliyatla alınırken başarılı geçen operasyon hem aileyi hem de sağlık ekibini sevindirdi. Operasyon sonrası bebeğini kontrole getiren 34 yaşındaki baba Ahmet Lahmouni, sürece ilişkin konuşurken Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Çelebi ise hastasının tedavisine ilişkin bilgi verdi. Bu tipte tümörlerin tamamen bebeğin vücudunun içinde yer alması, dışarıdan görüntü vermemesi nedeniyle kimi zaman geç fark edilebildiğini aktaran Prof. Dr. Çelebi, ailelere önemli uyarılarda bulundu.





"DOĞUM ÖNCESİ BİR TANISI YOKTU, 5 GÜNLÜKKEN AMELİYAT ETTİK"

Hastasının durumuna ilişkin konuşan Çelebi, "Doğum öncesi takipli bir hasta ama bu tümör yerleşim alanı olarak bazen doğum öncesi ultrasonlarda görülmeyebiliyor. Çok detaylı ultrasonlarda çok deneyimli kişiler tarafından görülebilir ama doğum öncesi bir tanısı yok. Doğum sonrası belli sıkıntıların olduğu hissedilince bize gönderiliyor. Beyin ve çocuk cerrahisi ortak değerlendirmede de buradaki tümörün tanısını, adını koyuyoruz. Tümör tamamen çıkartıldıktan sonra da taburcu ediyoruz. Büyümeye devam eden bir tümör. Takipli bir hasta aslında ama tümörün dışarıdan görülmemesi, daha çok idrar kesesi, bacaklara giden, bağırsaklara giden sinirlere yakın olması, karın içinde pelvis (Leğen kemiği) dediğimiz bölgede olması nedeniyle çok fark edilemiyor. Ana planları kötü olan hücrelerden oluşan bir grup tümör, cerrahiyi bebeğimize 5 günlükken yaptık. Tamamen tümörden temizlendi. Ayaklara, bağırsaklara, idrar kesesine giden sinirler korunmuş oldu, ameliyat sonrası da çocuğumuzun ayak hareketleri, işeme, bağırsak fonksiyonları gayet iyiydi" dedi.

"AMELİYAT OLMAZSA BELLİ BİR SÜRE SONRA ÖLÜM DEMEK"

Ameliyatın yapılmaması halinde yaşanabileceklere yönelik bilgi veren Prof. Dr. Çelebi sözlerine şöyle devam etti:

"Bu operasyon yapılmasa yaşamla mümkün olmayan bir süreç yaşanıyor. Öncelikle tümör büyümeye devam ediyor. Ayak, idrar kesesi ve vücudun genel daha yaşam için gerekli komplekslerini yavaş yavaş bozmaya başlıyor. Zamanla büyüyüp diyafragma dediğimiz akciğer ile karın zarı arasındaki solunum kasını bozabiliyor. Ameliyat olmazsa belli bir süre sonra ölüm demek. Hastanede yaklaşık 28 günlük bir yaşam mücadelesi verdi, ilk birkaç günü önemliydi. 28'inci günün sonunda da sağlıklı bir şekilde taburcu oldu. 40 bin canlı doğumda bir görülür, en sık görüleni tip-1 dediğimiz tümörün dışa doğru büyümesi, tip-4 olan içeride büyümesi; en nadir formu ve genellikle kızlarda görülür, doğal haliyle çoğu zaman görülmeyebilir. Yenidoğan döneminde idrar ve kaka yapamama şikayetiyle genelde bulgu veriyor. Biz de oradan hareketle yola çıkarak tümörü bulup adını koyup ameliyat ediyoruz. Oldukça büyük bir tümör, 5 günlükken ameliyat oldu. 3 kilo 90 gram doğmuştu, 400 grama yakında bir tümörü vardı, tümör çıkarıldıktan sonra kilosu oldukça düşmüştü. Bir bebek doğduktan sonra adı konulamamış ağlama nöbetleri, kaka ve çiş yapma problemleri varsa gözden kaçan bir şey olmaması için mutlaka tarama amaçlı bir ultrason yaptırmalarında fayda var."