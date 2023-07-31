5 Kilo Pirinçten Kaç Kişilik Pilav Çıkar? 5 Kg Pirinçten Kaç Porsiyon Pilav Yapılır?

5 kilo pirinç, 4 kişilik bir ailenin pirinç ihtiyacını uzun süre karşılar. 5 kilo pirinç satın alırken bu üründen ne kadar pilav çıkacağı en çok merak edilen konudur. Pilavla ilgili porsiyon ölçümü yapılırken su bardağı ölçüsünün kullanılması daha uygundur. En pratik çözüm de su bardağı hesabıdır. Bu basit yöntem ile 5 kilo pirinçten kaç kişilik pilav çıkacağını ve kaç kişilik porsiyon elde edeceğinizi belirleyebilirsiniz.

5 Kilo Pirinçten Kaç Kişilik Pilav Çıkar?

5 kilo pirinç, en yaygın hazırlanan pirinç ambalajıdır. Bu ambalajdan ne kadar pilav hazırlanacağı, mutfak işlerinizde pratik bir çözüm sağlayacaktır. Pirinç için porsiyon hesabı yapılırken su bardağı kullanılır. 1 su bardağı tam doldurulduğunda içinde yaklaşık 250 gram pirinç olacaktır. Bu da 4 kişilik pilav hazırlamanızı sağlar.

5 Kg Pirinçten Kaç Porsiyon Pilav Yapılır?

Normal boyuttaki 1 su bardağından 4 kişilik pilav yapılabilir. Buradan yola çıkılarak 5 kilo pirinçten kaç porsiyon pilav hazırlanabileceği belirlenebilir. 4 kişilik bir pilav hazırlamak için 1 su bardağı pirince ihtiyaç vardır. Doğal olarak 5 kg pirinçten 20 su bardağı pirinç çıkar. 5 kilo pirinç de 80 porsiyon pilav hazırlamanızı sağlayacaktır. Yapılan bu basit hesap, pilav hazırlamanızı kolaylaştıracaktır. Özellikle kalabalık misafirleriniz için pilav hazırlayacaksanız göz kararı pilav ölçüsü hazırlamak biraz zor olabilir. Su bardağı ölçüsü, doğru miktarda pirinç almanızı sağlayacaktır.