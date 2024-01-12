5 kişiden 1'inde görülüyor! Dikkat: "Kalıcı körlük sebebi..."

Çoğu zaman belirti vermeyen ve rutin göz muayenelerinde teşhisi konulabilen göz tansiyonu (glokom), uygun zamanda tedaviye başlanmadığı takdirde kalıcı görme kaybına neden olabiliyor. Dünyada 284 milyon kişi görme engeli yaşıyorken, 1 milyon 39 binden fazlası Türkiye'de bulunuyor.

İHA Giriş Tarihi: 12.01.2024 10:54 PAYLAŞ ABONE OL

Glokom ya da bilinen adı ile göz tansiyonu, gözün arkasındaki gözü beyne bağlayan optik sinire zarar vererek görme kaybına neden olan ve tedavi edilmediğinde körlüğe kadar gidebilen göz hastalığıdır. Göz tansiyonu hastalığı bulunanların yarısı bu hastalıklarının farkında değildir. Dünya genelinde yaklaşık 284 milyon kişinin görme engelli olduğu biliniyor. 2021 yılında yapılan istatistiklere göre, görme engellilerden 1 milyon 39 bini Türkiye'de.



Her yıl ocak ayının ikinci haftasının "Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" olarak kutlanıldığını söyleyen Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, görme engelli vatandaşların yüzde 60'ının 65 yaş ve üzeri olduğunu belirtti.

Özellikle çocuklarda göz tansiyonu ve katarak hastalığının çok görüldüğünü ifade eden Op. Dr. Emekçiler, "Özellikle çocuklarda göz tansiyonu ve katarak en sık gördüğümüz hastalıklar grubudur. Zaten Sağlık Bakanlığımız da ilk iki ayda bütün çocukların göz muayenelerini aile hekimliğinde mecburi kıldı. O yüzden aile hekimleri önce bebekleri muayene eder. Herhangi bir sıkıntı görülürse mutlaka bize yönlendiriyorlar. Mutlaka aile hekimi göz doktoruna yönlendirdiyse çocukları bize muayeneye getirmelerini tavsiye ediyoruz. Gerçekten çocukluk körlüğü bizim için çok sıkıntılı bir şeydir. Orta yaş grubundaysa en çok kazaları görüyoruz. Hasta çok basit bir koruyucu gözlükle kurtulabilir. Bizim açımızdan en sık göz hastalığı rastlanan yaşlılardır" dedi.