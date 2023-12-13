5 Yaş Sendromu Belirtileri - 5 Yaş Sendromu Kaç Ay Sürer, Ne Zaman Başlar ve Biter?

Çocukların gelişim evrelerine bakıldığı zaman her bir yaş döneminin kendine özgü özelliklerinin olduğu görülür. 5 yaş sendromu belirtileri de çocukların bu evredeki gelişimleri ve değişimleri neticesinde ortaya çıkan semptomları kapsar. Nitekim bu dönemde çocuklar kendilerini toplumda konumlandırmaya çalışır. Dolayısıyla 5 yaş sendromu kaç ay sürer, ne zaman başlar ve biter diyenlere yapılan araştırmalar çerçevesinde elde edilen temel bilgiler sunulmalıdır.

5 Yaş Sendromu Belirtileri Nelerdir?

5 yaş dönemi çocukların özellikle çevrelerinde yer alan yetişkin kişileri taklit ettikleri bir evre olarak tanımlanır. Buna ek olarak 5 yaş döneminde çocukların genellikle daha yaratıcı olmaya başladıkları söylenebilir. Çevrelerindeki bireylerle daha çok etkileşime girmeye başlayan 5 yaş dönemindeki çocuklar aynı zamanda cinsiyetlerinin farkına varır. Bu da çocukların toplumda kendilerini konumlandırmaya başladıkları bir döneme işaret eder. Söz edilen bu yaş döneminde ortaya çıkan sendromun temel nedeni ise çocuklardaki hormon değişiklikleri olarak belirtilir. 5 yaş sendromunun tipik belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir:

Bu dönemde çocukların hormon değişikliklerden ötürü üzüntü, kızgınlık, sevgi ve öfke gibi duyguları uç noktalarda yaşadıkları belirtilmelidir

5 yaş sendromuna sahip olan çocuklar yakın arkadaşları ile ebeveynlerini kimseyle paylaşmak istemeyebilir.

Bu dönemde çocukların kendilerini kanıtlama eğiliminde oldukları bilinir.

Oyun etkinliklerinde lider konumunda olmaya çabalayan 5 yaş sendromuna sahip çocuklar kendi ekiplerini kendilerini kurmak ister.

Özellikle ebeveynleri başta olmak üzere çevrelerindeki kimselerden övgü almak isteyen 5 yaş sendromuna sahip çocuklar pek çok etkinlik konusunda da seçicidir.

Bu dönemdeki çocukların çevrelerindeki kişilerin dertleriyle, sıkıntılarıyla veya özel durumlarıyla yakından ilgilenmeye çalıştıkları görülebilir.

5 yaş sendromunun tipik semptomları arasında aşırı meraklı ve öğrenmeye yatkın olma gibi olgular da yer alır.

5 Yaş Sendromu Kaç Ay Sürer?

5 yaş sendromu neredeyse her bir çocukta görülen tipik belirtileri kapsayan psikolojik durumlardandır. Dolayısıyla bu sendromun belirtileri bir nevi 5 yaşındaki çocukların psikolojik gelişimleri ile değişimlerini temsil eder. Bu bağlamda 5 yaş sendromunun genelde 1 sene boyunca sürdüğü de söylenebilir. Ancak 5 yaş sendromunun belirtileri her bir çocukta aynı şiddette görülmez. Yani bu sendromun belirtilerinin daha hafif bir seviyede ve kısa bir süre boyunca görüldüğü çocuklar da vardır. Bu nedenle 5 yaş sendromunun birkaç ay sürmesi ya da hafif belirtilerle 1 seneden daha uzun bir süreye yayılması da olasıdır.

5 Yaş Sendromu Ne Zaman Başlar ve Biter?

Genellikle 1 sene sürdüğü bilinen 5 yaş sendromu 4,5 yaşından itibaren belirti gösterdiği söylenen psikolojik durumlardandır. 4,5 ile 5,5 yaş arasına yayılan 5 yaş sendromu belirtileri kimi çocuklarda daha hafif kimi çocuklarda ise daha şiddetli seyredebilir. Buna ek olarak 5 yaş sendromunun daha geç bir dönemde başlaması da olağandır. Dolayısıyla bu psikolojik durumun belirtilerinin doğal bir süreci ifade ettiği ve ne zaman başlayıp hangi yaşta biteceğinin bireye göre değişkenlik gösterebildiği unutulmamalıdır.