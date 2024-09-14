50 milyon kişi pençesinde! Bu hastalık aniden can alıyor...

TÜYUD Genel Merkezi'nde, 13 Eylül Dünya Sepsis Günü dolayısıyla 12 tıpta uzmanlık derneğinin temsilcileri, basın toplantısı düzenledi. Dernekler adına ortak açıklama yapan Prof. Dr. Eryüksel, sepsisin, ağır bir enfeksiyon sonucu vücudun enfeksiyonla verdiği savaşın kontrolsüz hale gelmesi ve organların hasara uğramasıyla oluştuğunu anlattı.

Eryüksel, şu bilgileri paylaştı:

"Sepsis, erken tanı konularak acil tedavi edilmezse yaygın organ hasarı ve ölüme neden olabilen ciddi bir durumdur. Yakın dönemde yayımlanan bilimsel verilere göre, dünya genelinde yılda yaklaşık 50 milyon sepsis vakası ortaya çıkmakta ve 11 milyon sepsis kaynaklı ölüm gerçekleşmektedir. Bu ölümler tüm küresel ölümlerin yüzde 20'sini temsil etmektedir. Bir başka ifadeyle her 2-3 saniyede bir kişi, sepsis nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Türkiye'de 2018'de yayımlanan, yoğun bakımlarda yürütülen bir çalışmanın verilerine göre, yoğun bakımlarda tedavi edilen hastaların yaklaşık yüzde 30'u ciddi sepsis ve sepsisin ciddiyetini daha da artıran septik şok nedeniyle yatıyor."