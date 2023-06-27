5000 Adım Kaç Kalori Yakar? Beş Bin Adım Atmak Veya Koşmak İle Kaç Kalori Yakılır?

Yürüme ve koşma aktivitelerinin kaç kalori yaktığını bildiğinizde daha bilinçli spor yapabilirsiniz. Yürüme ve koşmanın kalori ve yağ yakımına etkisi farklıdır. 5000 adım kaç kalori yakar? Adım miktarını takip edebileceğiniz farklı cihaz ya da uygulamalar vardır. Bunlardan istifade ile gün içindeki adım miktarını ölçebilirsiniz. Beş bin adım atarak kaç kalori yakılır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

5000 Adım Kaç Kalori Yakar?

Her adım miktarının yaktığı kalori miktarı farklıdır. Bu kapsamda 5000 adım 150 kalori harcamanıza neden olur. Söz konusu faaliyeti koşarak yapıyorsanız harcadığınız kalori miktarı daha yüksek olacaktır. Koşarak 5000 adım attığınızda harcanan kalori miktarı 250'dir.

Günlük olarak attığınız adımların takip edilmesi, düzenli spor açısından sizi motive edecektir. Bu takip mekanizmasının kurulması için akıllı telefonlardan istifade edebilirsiniz. Kullanacağınız uygulama, günlük adım hedefinize ulaştığınızda bildirim yapacaktır.

Beş Bin Adım Atarak Kaç Kalori Yakılır?

Günlük atılması gereken adım miktarının kaç olması gerektiği tamamen size kalmış bir durumdur. Genellikle insanlar günlük 5 ya da 6 bin adım atmayı tercih ederler. Bu denli sportif yaşayan insanlar, sağlıklı bir yaşam süreci geçirdiği gibi istese de kilo alamazlar. Yakın arkadaşlarınızla adım yarışması yaparak bu faaliyetlerin daha motive edici olmasını sağlayabilirsiniz. Yarışma için de akıllı telefon adımsayar uygulamalarından istifade edebilirsiniz. Her 1000 adım yaklaşık 30 kalori harcamanızı sağlar. 5 bin adım da 150 kaloriye karşılık gelir.