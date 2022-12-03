6 çocuğun ölümüne neden oldu! Gizemli bakteri kalp iltihabına neden oluyor

Maske takma, sosyal mesafe gibi Covid-19 kısıtlamalarının artık kalkmasını ardından Strep A gibi bakteriyel enfeksiyonların daha hızlı yayıldığını dile getiren uzmanlar, geçen aydan bu yana vakaların arttığını belirtiyor. Grup A Streptokok (GAS) olarak da bilinen Strep A, bir dizi semptoma neden olsa da aslında çoğu insan için "ölümcül" olarak nitelendirilmiyor. Fakat son günlerde İngiltere'de ortaya çıkan çocuk ölümleri, bu bakteriyle ilgili endişeleri artırdı.

"YAKIN TEMAS YOLUYLA BULAŞABİLİR"

Strep A, boğazda ve deride bulunan bir bakteri türü. Genellikle ateş ve boğaz enfeksiyonlara neden olurken, birçok insan herhangi bir semptom göstermeden bakterinin taşıyıcısı olabilir. Ancak öksürme, hapşurma ve yakın temas yoluyla diğer insanlara bulaşabilir.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıklamasına göre; enfeksiyon belirtileri arasında yutkunma sırasında ağır, ateş, deri döküntüsü, bademciklerde şişme ile kendini gösteriyor. Ayrıca okullar, kreşler ve gündüz bakımevleri gibi alanlarda daha yaygın şekilde ortaya çıkıyor.