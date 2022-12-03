6 çocuğun ölümüne neden oldu! Gizemli bakteri kalp iltihabına neden oluyor

Maske takma, sosyal mesafe gibi Covid-19 kısıtlamalarının artık kalkmasını ardından Strep A gibi bakteriyel enfeksiyonların daha hızlı yayıldığını dile getiren uzmanlar, geçen aydan bu yana vakaların arttığını belirtiyor. Grup A Streptokok (GAS) olarak da bilinen Strep A, bir dizi semptoma neden olsa da aslında çoğu insan için "ölümcül" olarak nitelendirilmiyor. Fakat son günlerde İngiltere'de ortaya çıkan çocuk ölümleri, bu bakteriyle ilgili endişeleri artırdı.
"YAKIN TEMAS YOLUYLA BULAŞABİLİR"
Strep A, boğazda ve deride bulunan bir bakteri türü. Genellikle ateş ve boğaz enfeksiyonlara neden olurken, birçok insan herhangi bir semptom göstermeden bakterinin taşıyıcısı olabilir. Ancak öksürme, hapşurma ve yakın temas yoluyla diğer insanlara bulaşabilir.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) açıklamasına göre; enfeksiyon belirtileri arasında yutkunma sırasında ağır, ateş, deri döküntüsü, bademciklerde şişme ile kendini gösteriyor. Ayrıca okullar, kreşler ve gündüz bakımevleri gibi alanlarda daha yaygın şekilde ortaya çıkıyor.
"KALP İLTİHABI, TOKSİK ŞOK VE ORGAN YETMEZLİĞİ RİSKLERİ ARASINDA"
CNN Health'in haberine göre; Pediatrik Enfeksiyon ve Bağışıklık Profesörü Dr. Beate Kampmann, Cuma günü yaptığı açıklamada; enfeksiyonun zararsız olma eğiliminde olduğunu, fakat bakterinin toksin üretmesi durumunda nadir de olsa, kan dolaşımına erişerek sepsis, kalp iltihabı, toksik şok ve organ yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklara neden olabileceğini bildirdi.
ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ EDİLEBİLİR
Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), İnvaziv Grup A Streptokok (iGAS) adlı terimin, bakterilerin vücudu istila edip kan dolaşımı gibi alanlara girmek için doğal savunmalarını aştıklarında kullanılan bir terim olduğunu ve tehlikeli bir süreci ifade ettiğini belirtti.
Strep A veya iGAS enfeksiyonlarını önleyecek bir aşı bulunmamasının yanı sıra, antibiyotiklerin bu sürecin tedavisinde etkilidir. UKHSA müdür yardımcısı Colin Brown ise; Cuma günü yaptığı açıklamda, bu yıl normalden daha fazla A grubu strep vakası gördüklerini, özellikle 10 yaşın altındaki çocukları etkilediğini dile getirdi. Ayrıca İngiltere'de beş çocuğun öldüğünü, Public Health Wales'e göre Galler'de ise bir ölümün daha gerçekleşerek, toplamda altı çocuğun ölümüne neden olduğu da bildirilenler arasında.
Açıklamada, yüksek enfeksiyonların son döneminin 2017-2018 yılları arasında olduğu ve aynı dönemde 10 yaşın altındaki dört çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. UKHSA, enfeksiyonlardaki artışın muhtemelen "dolaşımdaki bakteriler ve sosyal karışmanın" bir sonucu olarak yeni bir türün dolaşımda olduğuna inanmadığını söyledi.