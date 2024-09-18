6 Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri - Altı Kişilik Pilava Ne Kadar, Kaç Bardak Pirinç Gider?

Pilavın istenen kıvamda ve lezzette olması için pirincin kalitesi çok önemlidir. Bunun yanında pirincin nişastadan ayrılması da gerekir. Pirinç nişastadan ayrıldıysa pilav tane tane olacaktır. Doğru ölçü kalıpları ile istediğiniz miktarda pilav hazırlamak son derece kolaydır. 6 kişilik pilav tarifi ve ölçüleri size bu anlamda yol gösterecektir. Ayrıca altı kişilik pilava ne kadar pirinç gider sorusunun cevabını bilmek de işinize yarayacaktır.

6 Kişilik Pilav Tarifi ve Ölçüleri

6 kişilik pilav yapacaksanız öncelikle doğru ölçü kalıpları ile işleme başlamanız gerekir. Bunun için de su bardağını kullanmanız en pratik çözüm önerisidir. 1 su bardağı 250 gram pirinç alır ve bundan da 4 kişilik pilav porsiyonu çıkar. Doğal olarak 6 kişilik pirinç pilavı için 1,5 su bardağı pirinç hazırlamanız gerekir.

Pilav yapmadan önce pirinci suyun içinde bekletmeniz tavsiye edilir. Bu sayede pirinç, üzerindeki nişastadan arınır. Süzgeç ile pirinç süzülerek hazır hale getirilir. Bu arada pilav tavasını ocağa koyarak bir kaşık tereyağı katıp yağın erimesini bekleyin. Yağ eridikten sonra hazır olan pirinci içine atın ve çokça kavurun. Bu kavurma işlemi pilavın tane tane olmasına katkı sağlayacaktır. Kavurma işleminden sonra tavaya 6 kişilik pilav için 3 su bardağı su katın. Suyun ılık olması tavsiye edilir. Bu aşamada pilava 2 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapabilirsiniz. Pilav, kapağı kapalı şekilde suyunu çekene kadar pişmelidir.

Altı Kişilik Pilava Ne Kadar Pirinç Gider?

6 kişilik pilav hazırlarken elinizde 1,5 su bardağı pirinç olması yeterli olacaktır. İhtiyat olarak daha fazla pilav olsun isterseniz 1 su bardağının 4 kişilik pilav porsiyonuna karşılık geldiğini bilmeniz yeterli olacaktır. Pirincin ölçüsünü doğru ayarlamanız, pilav hazırlamada en kritik husustur. Sonrasında yapılan işlemler nispeten daha kolaydır. Pilavın suyunun az ya da çok olmamasına da dikkat etmeniz gerekir. Pilavın suyu az gelirse pirinç pişmez. Fazla olursa da pilavınız lapa ve lezzetsiz olacaktır. Gerekli ölçülere dikkat ederek enfes pilavlar hazırlayabilirsiniz.