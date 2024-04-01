60 milyon insan bu hastalıktan muzdarip! Gözlerinizdeki bu belirtiye dikkat

Dijital devrim en çok da beyaz yakalıların hayatını ele geçirdi. Sürekli bilgisayar başında geçirilen zamanlar, ‘Bilgisayar Görme Sendromu’ hastalığını tetikledi. Araştırmacılara göre bu sendrom dünya çapında 60 milyon insanı etkiliyor.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 01.04.2024 09:47 PAYLAŞ ABONE OL

Dijital cihaz kullanımı; akıllı telefonların alarm sesleriyle uyanmaktan, gün boyu bilgisayar başında çalışmaya, tablet ekranlarında en sevdiğimiz programı izleyerek dinlenmeye kadar günlük rutinlerimizin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Araştırmacılara göre 'Bilgisayar Görme Sendromu'nun, ekran karşısında uzun saatler geçiren bireyleri etkileyen yaygın bir sorun olarak ortaya çıktı. Bu durumdan en çok etkilenen grup da beyaz yakalılar. Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Şevki Arslan, 'Bilgisayar Görme Sendromu'ndan korunmanın yollarını anlattı.





DİJİTAL GÖZ YORGUNLUĞU

Prof. Dr. Arslan "Dijital göz yorgunluğu olarak da bilinen 'Bilgisayar Görme Sendromu' bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler ve diğer elektronik ekranlar gibi dijital cihazların uzun süreli ve sürekli kullanımından kaynaklanır. Ekranlara bakmak, sürekli odaklanma ve göz hareketi gerektirir; bu da gözleri ve çevredeki kasları zorlayabilir. Genellikle ciddi bir tıbbi durum olarak görülmese de zamanında müdahale edilmezse görmeyle ilgili başka sorunlara neden olabilir. Mevcut görme sorunlarını daha da kötüleştirebilir" dedi.