7 gün boyunca yiyin! Antibiyotik etkisiyle vücudu kuvvetlendiriyor, öksürüğü adeta kurutuyor: Kış aylarının vazgeçilmezi

Ayva, binlerce yıldır geleneksel tıpta da kullanılan yaprağı, kendisi ve hatta çekirdekleriyle tüketilebilen bir meyve. Her noktasında kendine özgü bir fayda sunan bu meyveyi doğru şekilde tüketmek, vücutta faydalı etkiler ortaya çıkarabilir.
Eğer düzenli olarak ayva tüketmediyseniz daha önce, olası bir alerjen riskine karşı mutlaka öncesinde doktorunuza danışınız.
HEM ANTİBAKTERİYEL HEM DE ANTİOKSİDAN!
Ayva, quercetin, kaempferol, luteolin ve apigenin gibi flavonoidler açısından zengindir. Flavonoidler, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Ayvadaki flavonoidler, bakterilerin büyümesini ve çoğalmasını engellemeye yardımcı olur.
Ayrıca, ayvadaki tanen maddesi de antibakteriyel etkiye sahiptir. Tanenler, bakterilerin hücre duvarlarını parçalayarak onları öldürmeye yardımcı olur. Böylece boğaz enfeksiyonları da dahil olmak üzere öksürüğe neden olan, birçok bakteriye karşı da etkindir.
BİRÇOK ŞEKİLDE TÜKETİLEBİLİR
Ayva, soğuk algınlığı, grip ve diğer bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde etkili olabilir. Ayva suyu, ayva çorbası veya ayva kompostosu gibi farklı şekillerde tüketilebilir.
Ayvanın antibiyotik etkisinin yanı sıra, C vitamini, lif ve potasyum açısından da zengin bir meyvedir. C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Lif, sindirim sistemini rahatlatır. Potasyum, kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.
ETKİSİ ZENGİN ANTİOKSİDAN KAYNAĞINDAN GELİYOR
Ayvayla ilgili faydaların çoğu, meyvenin zengin antioksidan kaynağına bağlanabilir. Antioksidanlar metabolik stresi azaltır, inflamasyonu azaltır ve hücrelerinizi kararsız moleküller olan serbest radikallerin vereceği hasara karşı korur
Bazı araştırmalar, ayvalardaki quercetin ve kaempferol gibi flavonoller de dahil olmak üzere bazı antioksidanların inflamasyonu azalttığını ve kalp hastalığı gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağladığını ileri sürmektedir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Ayvalar bağışıklık sisteminizi destekleyebilir. Çeşitli çalışmalar, E. coli ve S. aureus gibi bazı zararlı bakterilerin aşırı çoğalmasını önlemeye yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğunu ortaya koydu. Ayrıca tek bir ayva, sağlıklı ve işleyen bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini açısından günlük ihtiyacınızın %15'ini karşılar
Bir meyve aynı şekilde günlük lif ihtiyacının %6-8'ini sağlar. Yeterli lif alımı, toplu olarak bağırsak mikrobiyomu olarak bilinen, sindirim sisteminizde yaşayan sağlıklı bakterileri destekler. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunu korumak, iltihabı azaltabilir ve sindirim sisteminizdeki zararlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonlara karşı direnci artırabilir. Böylece birçok hastalıktan da korunabilirsiniz.