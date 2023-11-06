7 gün boyunca yiyin! Antibiyotik etkisiyle vücudu kuvvetlendiriyor, öksürüğü adeta kurutuyor: Kış aylarının vazgeçilmezi

Ayva, binlerce yıldır geleneksel tıpta da kullanılan yaprağı, kendisi ve hatta çekirdekleriyle tüketilebilen bir meyve. Her noktasında kendine özgü bir fayda sunan bu meyveyi doğru şekilde tüketmek, vücutta faydalı etkiler ortaya çıkarabilir.

Eğer düzenli olarak ayva tüketmediyseniz daha önce, olası bir alerjen riskine karşı mutlaka öncesinde doktorunuza danışınız.