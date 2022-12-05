8 4 Tansiyon Normal Mi? 8’e 4 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi, İyi Mi?

8 4 tansiyon normal mi sorusu ve bunun oldukça önemlidir. Çünkü tansiyon ve değerleri, dolaşım sistemi sağlığı açısından önem arz etmektedir. Tansiyonun, normal değerler sınırları içerisinde olması kalp sağlığının normal olduğunun göstergesidir. Ancak tansiyon değerlerinin olması gerekenden yüksek veya düşük olması bir sağlık sorunun göstergesi olabilir. Bu nedenle 8 4 tansiyon düşük mü, küçük tansiyon 4 olunca ne olur, tansiyon 8 4 ne demek gibi soruların yanıtları oldukça önem taşımaktadır.

8 4 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyon, kanın damarlara yaptığı basınç olarak kolay bir şekilde ifade edilebilir. Kolay bir şekilde ifade edilen bu değerin yükselmesi ve düşük olması pek çok sağlık probleminin nedeni ya da sonucu olabilir. Bu nedenle tansiyon özellikle yaşlılarda olmak üzere takip edilmesi gereken bir değer olarak karşımıza çıkar. Normal değerleri 120 mm Hg- 80 mm Hg olarak bilinir. Bu nedenle 8'e 4 olarak ifade edilen 80 mm Hg - 40 mm Hg normal tansiyon değeri olarak ifade edilemez. Normal değerlerden düşük olduğu için "Hipotansiyon" olarak geçen düşük tansiyon olarak adlandırılır. Bu durumda bir doktora danışmak oldukça önemlidir.

Küçük Tansiyon 4 Olunca Ne Olur?

Tansiyon değerlerinde büyük tansiyon değeri ve küçük tansiyon değeri bulunur. Büyük tansiyon değeri kalbin kanı vücuda pompalayan damara yaptığı basınç, küçük tansiyon ise kan akımı bittikten sonra damarlarda oluşan durgun basınca denir. Küçük tansiyonun normal değeri 8'dir ve bunun altında olması tansiyon düşmesidir. Tansiyon düşünce ise baş dönmesi, göz kararması, mide bulantısı, halsizlik gibi durumlar ortaya çıkar. Bu durumda acil bir şekilde doktora başvurulması gerekir.