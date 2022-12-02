9 7 Tansiyon Normal Mi? 9’a 7 Tansiyon Değeri Düşük Mü, Yüksek Mi?

9'a 7 tansiyon değeri düşük mü yüksek mi olduğu merak edilen bir konudur. İnsanlar kendilerini iyi hissetmedikleri zaman tansiyonlarını ölçerler. Çünkü tansiyonun yükselmesi ya da düşmesi bazı problemlere neden olabilir. Tansiyonunu ölçen ve 9'a 7 olduğunu gören kişiler 9 7 tansiyon normal mi, 9 7 tansiyon düşük mü yüksek mi, gibi soruların yanıtlarını bilmek ister. Biz de bu yazımızda sizler için bu soruların yanıtlarını araştırdık ve derledik.

9 7 Tansiyon Normal Mi?

Tansiyonun normal değerleri 12- 8 olarak bilinir. Ancak büyük tansiyonun 9 ile 12 arasında olması ve küçük tansiyonun 6 ile 8 arasında olması normaldir. 9'a 7 tansiyon bu değerler içerisinde olduğu için normal kabul edilebilir ancak tansiyonu ölçülen kişi iyi hissetmiyorsa acil bir şekilde doktora başvurulması gereklidir.

Tansiyon Kaç Olmalı?

Normal kabul edilen tansiyon değerleri; büyük (sistolik) tansiyonun 90-120 mm Hg, küçük (diastolik) tansiyonun 60- 80 mm Hg şeklindedir. Ancak insandan insana bu değerler farklılık gösterebilir.

Düşük tansiyon genellikle sorun yaratmaz ve kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini azalttığından olumlu etkileri bulunur. Ancak çok düşük olduğunda ya da birden düştüğünde; halsizlik, baş dönmesi gibi sorunlara neden olur bu nedenle doktora başvurulması gerekir.

Yüksek tansiyon ise genellikle sağlıksız yaşam koşulları ve stres ile ilgilidir. Tedavi edilmezse kalp ve böbrek hastalıklarına neden olabilir. Bu gibi durumlara da doktora başvurulması gereklidir.