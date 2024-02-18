90'lı yaşlarda bile keskin bir zihnin sırrı! "Beynin koruyucusu..."

ABD'li Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan bilim insanları, 80'li yaşlarda beyin sağlığını korumanın yollarını paylaştı. İşte o detaylar...

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 18.02.2024 10:03 PAYLAŞ ABONE OL

Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, bilim insanları, bu konularda genetik yatkınlık, sağlıklı yaşam tarzı ve temiz havaya erişim gibi unsurların önemli rol oynadığını belirtti.

Pensilvanya Üniversitesi'nden nörolog David Wolk, "Vücudunuz bütün olarak ne kadar sağlıklıysa beyniniz de yaşlanma sürecine o kadar iyi tepki verir" dedi.