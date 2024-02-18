90'lı yaşlarda bile keskin bir zihnin sırrı! "Beynin koruyucusu..."

Şarkul Avsat'ta yer alan habere göre, bilim insanları, bu konularda genetik yatkınlık, sağlıklı yaşam tarzı ve temiz havaya erişim gibi unsurların önemli rol oynadığını belirtti.
Pensilvanya Üniversitesi'nden nörolog David Wolk, "Vücudunuz bütün olarak ne kadar sağlıklıysa beyniniz de yaşlanma sürecine o kadar iyi tepki verir" dedi.
Columbia Üniversitesi'nden Yaakov Stern de egzersiz ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra okuma yazmayla sosyal ilişkiler kurmanın da belirleyici nitelikte olduğunu bildirdi.