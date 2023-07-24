A vitamini depolarını tek lokmasıyla coşturuyor! Hem ciğerleri hem böbrekleri yenileyen mucize besin

Uzmanlar A vitamininin bağışıklık sistemi işlevini düzenlerken aynı zamanda sağlıklı görme yetisi, dişler, kemikler, cilt ve tırnakların da sağlıklı bir yapıya erişmesini sağladığını belirtiyor. Uzmanlara göre; ayrıca A vitamini hücre büyümesini destekler ve kalp, akciğer ve böbrekler dahil olmak üzere çeşitli hayati organların korunmasında kritik rol oynar. İşte A vitamini yönünden en zengin besinler…
HAVUÇ
Havuç, ardındaki o turuncu renkte zengin bir A vitamini deposu gizliyor. Beta-karoten ve antioksidanlar yönünden oldukça zengin olan bu besin, yalnızda yarım fincanıyla önerilen günlük A vitamini değerinin %184'ünü sağlıyor.
TATLI PATATES
Tatlı patatesler, bir başka turuncu A vitamini depolarından biri. Uzman Diyetisyen Amy Shapiro, bu patateslerin ayrıca C ve B6 vitaminleri, potasyum, lif ve yiyecekleri enerjiye dönüştürmek için kullanılan bir besin maddesi olan niasin içerdiğine de vurgu yaptı. Tek bir pişmiş tatlı patates, önerilen günlük A vitamini değerinin %561'ini sağlıyor.
KALE
Turuncu meyve ve sebzelerin yanı sıra koyu yeşil yapraklı sebzeler de, A vitamininizi artırmanın en iyi yollarından biridir. Bunlardan biri olan kale, pek çok besin ve sağlık yararı ile zengin bir besin olduğu için bir süper gıda olarak kabul ediliyor. Bu besinlerin başlıcaları: A ve K vitaminleri, kalsiyum ve sinir ve kas fonksiyonlarına yardımcı olan bir elektrolit olan potasyum olarak listelenirken, tek bir sebzeden onlarca faydaya erişmenizi mümkün kılıyor.
ISPANAK
Çocukluğumuzun favori karakteri Temel Reis'in bu sebzeyi yemek için çok haklı sebepleri vardı. Sadece yarım bardak donmuş ıspanak, önerilen günlük A vitamini değerinin %229'unu sağlar. Ispanakta potasyum, K vitamini ve lif vardır. Aynı zamanda diyabet yönetiminde yardımcı olabilecek diğer antioksidanları da içerir.
KURU KAYISI
Uzman Diyetisyen Shapiro, önerilen günlük A vitamini değerinin yüzde 25'ini almak için sadece 10 kuru kayısı atıştırmanızı öneriyor. Kuru kayısı ayrıca size kalsiyum, fosfor, potasyum C vitamini sağlayacaktır.
BROKOLİ
Brokoliyi hazırlamak için A vitamininin ötesinde pek çok neden var. Shapiro, brokolinin protein açısından diğer sebzelerin çoğundan daha yüksek olduğunu belirtti. Ayrıca, aynı zamanda iyi bir lif, C ve K vitaminleri ve demir kaynağıdır. İhtiyacınız olan günlük A vitamini değerinizin yüzde 24'ünü sadece ½ fincan brokoliden alabilirsiniz.
BALKABAĞI
Bir fincan pişmiş balkabağı, hem erkekler hem de kadınlar için önerilen günlük A vitamini miktarından fazlasını sunuyor. Lif ve potasyum açısından yüksek olan bu besin, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur ve kalp hastalığı riskini de azaltabilir.
CİĞER
Bazı hayvansal gıdalar da özellikle A vitamini yönünden oldukça yüksek değerler sunar. Bunlardan biri olan ciğer, A vitamini açısından tatlı patatesten sonra ikinci sıradadır. 90 gram ciğer, günlük A vitamininin yüzde 444'ünü içerir.