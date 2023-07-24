A vitamini depolarını tek lokmasıyla coşturuyor! Hem ciğerleri hem böbrekleri yenileyen mucize besin

KALE

Turuncu meyve ve sebzelerin yanı sıra koyu yeşil yapraklı sebzeler de, A vitamininizi artırmanın en iyi yollarından biridir. Bunlardan biri olan kale, pek çok besin ve sağlık yararı ile zengin bir besin olduğu için bir süper gıda olarak kabul ediliyor. Bu besinlerin başlıcaları: A ve K vitaminleri, kalsiyum ve sinir ve kas fonksiyonlarına yardımcı olan bir elektrolit olan potasyum olarak listelenirken, tek bir sebzeden onlarca faydaya erişmenizi mümkün kılıyor.