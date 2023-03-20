A Vitamini Ne İşe Yarar? A Vitamini Faydaları Neler ve Neye İyi Gelir?

A vitamini ne işe yarar? Dendiğinde vitaminlerin vücut için ne kadar önemli olduğuna değinmek gerekmektedir. Vitamin, vücudun işlevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli yapılardandır. Peki ya A vitamini faydaları nelerdir? bu makaleyi hazırlarken tıbbi alanda uzmanlığı bulunan kişilerin A vitamini neye yarar? Sorusuna verdiği yanıtları inceledik ve akıcı bir anlatım ile A vitamini neye yarar? Konusuna açıklık getirdik.
A vitamininin faydaları sayıldığında yalnızca bir cevap ile karşılaşılmaz. A vitamininin ne yaradığı sorusuna aşağıdaki maddeler ile yanıt verilebilir.
A vitamini teknik olarak yağda çözünebilen ve insan vücudunun karaciğer bölgesinde depolanan bir vitamin çeşididir. Tüketilen besinlerde tek bir A vitamini türüne rastlanmaz. A vitaminleri iki türdedirler. Birinci tür A vitamini retinol adı ile de bilinir ve aktif bir A vitamini türüdür. Bu tür A vitamininin bulunduğu besinler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.
İkinci bir A vitamini türü olan karotenoidler ise meyvelerde ve sebzelerde bulunurlar. Yiyeceklere koyu rengini veren pigmentler aktif bir A vitamini biçimini alabilmektedirler.
A vitaminin vücut için ne kadar önemli olduğuna yukarıdaki başlıklarda değinildi. Fakat bir de bazı kişilerde A vitamini eksikliği görülmektedir. Peki ya vücutta A vitamini eksik olduğunda ne olur?
A vitamini eksikliği vatandaşların genel anlamda göz problemleri yaşamasına neden olmaktadır. Kişiler yeterli miktarda A vitamini almadıklarında ne yazık ki gece körlüğü gibi bazı sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Gece körlüğü yaşayan hastaların problemi yalnızca A vitamini eksikliği olmayabilir, bu konuda en iyi sonucu, yalnızca yapacağı tahlillerle birlikte alanında uzman bir göz doktoru verebilir.
A vitamini eksikliğinde yaşanan bir diğer yayın belirti de kuru ve pul pul dökülen cilt yapısıdır.