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A Vitamini Ne İşe Yarar? A Vitamini Faydaları Neler ve Neye İyi Gelir?

A vitamini ne işe yarar? Sorusuna verilecek yanıt bazı noktalarıyla diğer vitaminlerin faydaları ile kesişebilir. İnsan vücudundaki her organ birer makine gibi işler ve bu organlara iyi bakmak için vücuttaki vitaminlerde eksik olmamalıdır. A vitamini neye yarar? Konusunda bilgi sahibi olmak da kişilerin hayatlarında edineceği önemli bilgiler arasındadır. Uzmanların görüşlerinden faydalanarak A vitamini nedir? sorusuna yanıt getirdik.

Giriş Tarihi: 20.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023 09:37
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A VİTAMİNİ NE İŞE YARAR? A VİTAMİNİ FAYDALARI NELER VE NEYE İYİ GELİR?

A vitamini ne işe yarar? Dendiğinde vitaminlerin vücut için ne kadar önemli olduğuna değinmek gerekmektedir. Vitamin, vücudun işlevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli yapılardandır. Peki ya A vitamini faydaları nelerdir? bu makaleyi hazırlarken tıbbi alanda uzmanlığı bulunan kişilerin A vitamini neye yarar? Sorusuna verdiği yanıtları inceledik ve akıcı bir anlatım ile A vitamini neye yarar? Konusuna açıklık getirdik.

A Vitamini Ne İşe Yarar?

A vitamininin faydaları sayıldığında yalnızca bir cevap ile karşılaşılmaz. A vitamininin ne yaradığı sorusuna aşağıdaki maddeler ile yanıt verilebilir.

  • A Vitamini, gözleri sağlamlaştırır ve gözlere iyi gelir. Özellikle insan vücudunun düşük ışıkta bile iyi görebilmesi için A vitamini eksiği olmaması gerekmektedir.
  • Hamile kişiler vücutlarında A vitamininin eksik olmadığından emin olmalıdırlar. Hamilelik döneminin sağlıklı geçmesi ve hamilelikten sonraki dönemde iyi bir süt üretiminin gerçekleşebilmesi için A vitamini konusuna dikkat edilmelidir.
  • A vitamini kişilerin yaşlanmasını önlediği gibi içinde bulundurdukları ile de kanser riskini azaltmaktadır. Ömür boyu sağlıklı bir yaşam için A vitamini olmazsa olmazlardandır.
  • Kişinin kemik, diş, yumuşak dokular, cilt yapısı ve mukus zarları için A vitamini büyük önem taşımaktadır. A vitaminin kişilerin kemik sağlamlığına doğrudan bir katkısı olduğu için özellikle ileri yaşta olan ve kemik erimesi riskiyle karşı karşıya olan vatandaşlar A vitamini içeren besinleri tüketmeye özen göstermelidirler.

A Vitamini Nedir?

A vitamini teknik olarak yağda çözünebilen ve insan vücudunun karaciğer bölgesinde depolanan bir vitamin çeşididir. Tüketilen besinlerde tek bir A vitamini türüne rastlanmaz. A vitaminleri iki türdedirler. Birinci tür A vitamini retinol adı ile de bilinir ve aktif bir A vitamini türüdür. Bu tür A vitamininin bulunduğu besinler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

  • Et ürünleri
  • Balık ürünleri
  • Kümes hayvanları
  • Tam yağlı süt
  • Süt ürünleri
  • Çeşitli hayvansal gıdalar

İkinci bir A vitamini türü olan karotenoidler ise meyvelerde ve sebzelerde bulunurlar. Yiyeceklere koyu rengini veren pigmentler aktif bir A vitamini biçimini alabilmektedirler.

A Vitamini Eksikliği

A vitaminin vücut için ne kadar önemli olduğuna yukarıdaki başlıklarda değinildi. Fakat bir de bazı kişilerde A vitamini eksikliği görülmektedir. Peki ya vücutta A vitamini eksik olduğunda ne olur?

A vitamini eksikliği vatandaşların genel anlamda göz problemleri yaşamasına neden olmaktadır. Kişiler yeterli miktarda A vitamini almadıklarında ne yazık ki gece körlüğü gibi bazı sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Gece körlüğü yaşayan hastaların problemi yalnızca A vitamini eksikliği olmayabilir, bu konuda en iyi sonucu, yalnızca yapacağı tahlillerle birlikte alanında uzman bir göz doktoru verebilir.

A vitamini eksikliğinde yaşanan bir diğer yayın belirti de kuru ve pul pul dökülen cilt yapısıdır.

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