A Vitamini Ne İşe Yarar? A Vitamini Faydaları Neler ve Neye İyi Gelir?

A vitamini ne işe yarar? Dendiğinde vitaminlerin vücut için ne kadar önemli olduğuna değinmek gerekmektedir. Vitamin, vücudun işlevlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu en önemli yapılardandır. Peki ya A vitamini faydaları nelerdir? bu makaleyi hazırlarken tıbbi alanda uzmanlığı bulunan kişilerin A vitamini neye yarar? Sorusuna verdiği yanıtları inceledik ve akıcı bir anlatım ile A vitamini neye yarar? Konusuna açıklık getirdik.

A Vitamini Ne İşe Yarar?

A vitamininin faydaları sayıldığında yalnızca bir cevap ile karşılaşılmaz. A vitamininin ne yaradığı sorusuna aşağıdaki maddeler ile yanıt verilebilir.

A Vitamini, gözleri sağlamlaştırır ve gözlere iyi gelir. Özellikle insan vücudunun düşük ışıkta bile iyi görebilmesi için A vitamini eksiği olmaması gerekmektedir.

Hamile kişiler vücutlarında A vitamininin eksik olmadığından emin olmalıdırlar. Hamilelik döneminin sağlıklı geçmesi ve hamilelikten sonraki dönemde iyi bir süt üretiminin gerçekleşebilmesi için A vitamini konusuna dikkat edilmelidir.

A vitamini kişilerin yaşlanmasını önlediği gibi içinde bulundurdukları ile de kanser riskini azaltmaktadır. Ömür boyu sağlıklı bir yaşam için A vitamini olmazsa olmazlardandır.

Kişinin kemik, diş, yumuşak dokular, cilt yapısı ve mukus zarları için A vitamini büyük önem taşımaktadır. A vitaminin kişilerin kemik sağlamlığına doğrudan bir katkısı olduğu için özellikle ileri yaşta olan ve kemik erimesi riskiyle karşı karşıya olan vatandaşlar A vitamini içeren besinleri tüketmeye özen göstermelidirler.

A Vitamini Nedir?

A vitamini teknik olarak yağda çözünebilen ve insan vücudunun karaciğer bölgesinde depolanan bir vitamin çeşididir. Tüketilen besinlerde tek bir A vitamini türüne rastlanmaz. A vitaminleri iki türdedirler. Birinci tür A vitamini retinol adı ile de bilinir ve aktif bir A vitamini türüdür. Bu tür A vitamininin bulunduğu besinler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.

Et ürünleri

Balık ürünleri

Kümes hayvanları

Tam yağlı süt

Süt ürünleri

Çeşitli hayvansal gıdalar

İkinci bir A vitamini türü olan karotenoidler ise meyvelerde ve sebzelerde bulunurlar. Yiyeceklere koyu rengini veren pigmentler aktif bir A vitamini biçimini alabilmektedirler.

A Vitamini Eksikliği

A vitaminin vücut için ne kadar önemli olduğuna yukarıdaki başlıklarda değinildi. Fakat bir de bazı kişilerde A vitamini eksikliği görülmektedir. Peki ya vücutta A vitamini eksik olduğunda ne olur?

A vitamini eksikliği vatandaşların genel anlamda göz problemleri yaşamasına neden olmaktadır. Kişiler yeterli miktarda A vitamini almadıklarında ne yazık ki gece körlüğü gibi bazı sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabilmektedirler. Gece körlüğü yaşayan hastaların problemi yalnızca A vitamini eksikliği olmayabilir, bu konuda en iyi sonucu, yalnızca yapacağı tahlillerle birlikte alanında uzman bir göz doktoru verebilir.

A vitamini eksikliğinde yaşanan bir diğer yayın belirti de kuru ve pul pul dökülen cilt yapısıdır.