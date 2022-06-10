Aç kalmadan yağ yaktıran Canan Karatay kahvaltılık tarifi

Sağlıklı beslenerek yaza fit girmek ister misiniz? Kilo almak kolay olsa bile vermek o kadar kolay değil. Birçok diyetler uyguluyoruz ve güzel sonuçlar alamıyoruz. İşte şimdi vereceğimiz bu diyet tam size göre! Canan Karatay'ın önerdiği Karatay kahvaltısı ile ilgili merak edilenleri cevapladı.
KARPUZ VE KAVUN ŞEKER DEPOSU
Karatay: Karpuz ve kavun bilindiğinin aksine yüksek şeker içerdiğinden uzak durulması gereken ürünlerdir. Erik ve kiraz ise sağlıklı meyvelerdendir. Markette satılan tavukların yerine köy tavuğu denilen, dolaşarak büyüyen tavuklardan tüketilmesi gerektiği söyledi.
CEVİZ TÜKETİN
Karatay diyetinde, sürekli yemek yenmemesi gerekiyor. Çünkü bunun sonucunda insülin direnciniz tükselecektir. Karatay, Her gün pastırmalı yumurta, iki yumurta veya menemen yiyebilirsiniz.
Avuç içi kadar peynir ve yanında salata yiyebileceğinizi söylüyor. Aynı zamanda beyaz peynir, yumurta, 1 fincan ceviz-badem-fıstık, 10-15 zeytin ve özellikle ekmek yerine ceviz tüketin. Bu diyette ekmek yenilmiyor, çünkü ekmek insülin direncini arttırır.
Az ve sık yendiğinde vücut iki saat sonra acıkmaya başlar, yemek yediğimiz zaman da insülin direnci artar bu da sürekli kısa sürede acıkmamıza neden olduğunu da ekledi.
KARATAY KAHVALTI TABAĞI NASIL HAZIRLANIR?
Karatay, kahvaltıyı sabah 7 ile 9 arasında yapmanızı söylüyor.
Prof Dr. Canan Karatay kahvaltıda, az pişmiş 2 yumurta, menemen, omlet, mıhlama, pastırma yumurta yapılabilir. Fakat bunların yanında ekmek, poğaça, simit vs. yenmemesi gerektiğini, bir ince çay bardağında fındık, fıstık, ceviz, badem veya yerfıstığı tüketilmesini gerektiğini söylüyor.