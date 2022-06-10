Aç kalmadan yağ yaktıran Canan Karatay kahvaltılık tarifi

Sağlıklı beslenerek yaza fit girmek ister misiniz? Kilo almak kolay olsa bile vermek o kadar kolay değil. Birçok diyetler uyguluyoruz ve güzel sonuçlar alamıyoruz. İşte şimdi vereceğimiz bu diyet tam size göre! Canan Karatay'ın önerdiği Karatay kahvaltısı ile ilgili merak edilenleri cevapladı.