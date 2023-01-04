Aç Karnına İğne Yapılır Mı? Aç Karnına Ağrı Kesici ve Antibiyotik İğne Vurulur Mu, Tok Mu Yapılmalı?

Aç karnına iğne yapılır mı sorusunun yanıtı ilacın kullanım şartı ve şekline bağlıdır. İlaçlar doktor gözetiminde aç ya da tok karnına tüketilir. Ama aç karnına alınan bazı ilaçlar soru işareti oluşturmaktadır. Özellikle, halk arasında kullanımı çok yaygın olan antibiyotik ve ağrı kesicilerin kullanımı merak konusudur. Bu durum, aç karnına ağrı kesici iğne yapılır mı, aç karnına antibiyotik kullanılır mı sorularını sordurmaktadır. Genellikle hap olarak kullanılan antibiyotiğin enjeksiyon biçimi, aç karnına antibiyotik iğne vurulur mu konusunu gündeme taşımaktadır.

Aç Karnına Ağrı Kesici İğne Yapılır Mı?

Hafif ya da şiddetli ağrılarda insanlar hemen ağrı kesici ilaçlar kullanmaktadır. Bu ilaçların çoğu doktor reçetesi olmadan tüketilmenin yanında zamanlama olarak da rastgele kullanılabilmektedir. İlaçları kullanım şekline göre doktorlar, aç ya da tok karnına önermektedir. Ancak bir istisnası var ki bunlar da ağrı kesicilerdir. Ağrı kesiciler mutlaka tok karnına alınmalı, asla aç karnına alınmamalıdır. Oral yolarla alınan ağrı kesicileri, bol suyla içerek sindirime ve böbreklere yardımcı olmak gerekir.

Özellikle midesinde gastriti ya da ülseri olan hastalar ağrı kesici almak zorundaysa mutlaka tok karnına ve beraberinde mide koruyucu ilaçla almalıdır. Ağrı kesici kullanımında, başlangıçta yan etkisi çok az olan ve mideyle bağırsaklara zarar vermeyen ağrı kesiciler seçilmelidir. Ayrıca ağrı kesiciler tok karnına içilmeli ve enjeksiyon olanlar da tok karnına yapılmalıdır.

Aç Karnına Antibiyotik İğne Vurulur Mu Ve Antibiyotik İçilir Mi?

Antibiyotikler, bakteriler ve bazı parazitler gibi birtakım mikropların neden olduğu enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan ilaçlardır. Bu ilaç grubu, halk arasında bilinçli ya da bilinçsiz olarak çok fazla tüketilmektedir. Doktor gözetimi altında kullanılması gereken antibiyotik ilaçları insanlar, kendilerine göre istedikleri zaman kullanıp bırakmaktadır. Bu sorunun yanında, kullanım biçiminde doktor tavsiyelerine uymadan da aç karnına kullanmaktadır.

Doz olarak tesiri çok güçlü olan antibiyotiklerin genellikle aç karnına alınmaması önerilirken, bazıları aç karnına bazıları da tok karnına tüketilmektedir. Bu durumun koşulları hastalığın cinsine göre ve hekimlerin kararına göre değişmektedir. Kullanılan antibiyotikler mutlaka doktor gözetiminde kullanılmalıdır. Bunların yanında kesinlikle bol su ile tüketmeli ve antibiyotik kullanırken de vücudunuza bolca su almalısınız.