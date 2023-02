Acil Tıp Uzmanı Dr. Takaz’dan uyarı! “Yaralıya korkuyla müdahale etmek büyük tehlike"

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle yaşanan büyük yıkım sonrası Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından birçok kişi depremzedelere yardım etmek için afet bölgesine ulaştı. Can kaybının her geçen gün yükseldiği ve depremzedelerin hayata tutunma mücadelesi için gereken zamanın her geçen gün azaldığı bu süreçte enkaz altından çıkartılan yaralılara hangi acil yardım tekniklerinin uygulanacağı tartışma konusu oldu. Acil Servis Bölümü'nden Dr. Akif Takaz, "Yaralıların çıkarılması arama kurtarma uzmanı kişilerin öncülüğünde gerçekleşebilir. Ardından yaralının tedavi noktasında sağlık profesyonellerine devredilmesi gerekiyor. Şu da bir gerçek ki Türk milletinin duyarlılığı ve destekleriyle enkaz çalışmalarına pek çok duyarlı insan katıldı. Benim söyleyeceklerim afet bölgesinde kurtarma çalışmalarına gönüllü destek veren vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken temel konulardır" ifadelerini kullandı.