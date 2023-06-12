Acil tıp uzmanı uyardı! Yaşlılar için en büyük tehlike ilaç kutularında: Eğer bu ilaçlar varsa...

"HER DOKTORDA FARKLI İLAÇ YAZILIYOR"

Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni tanımına göre 75 ve üzeri yaştaki kişilerin yaşlı, yani geriatrik hastalar olarak kabul edildiğini kaydeden Doç. Dr. Durak, "Bu yaş grubu bizim için çok daha riskli polifarmasi açısından. Örneğin bacağım ağrıyor, bir ortopediste gidiyorum. Ortopedistin yazdığı ağrı kesiciyi normalde düzenli olarak almam gerekiyor, çünkü bir ilacın etkisinin tam olarak ortaya çıkması için 20 ila 30 gün gerekiyor. Hasta bazen sabırsız davranıyor, ya da doktora güvenmiyor, mesela 'Çok genç bu doktor' diyor, başka bir doktora daha gidiyor. Hasta, daha önceden yazılan ilacı o doktora söylemiyor. Bu kez o doktor da başka bir ilaç yazıyor. Bu arada işler daha da karışıyor. Ağrısı var ağrı kesici yazıyor, ağrı kesici tansiyonunu yükseltiyor, bu kez tansiyon düşürücü ilaç başlanıyor. Reçete kaskadı deniyor bu duruma ve gerçekten bu çok ciddi bir problem olarak ele alınıyor yurt dışında" diye konuştu.

"O TORBA DOLDUKÇA SANKİ MUTLU OLUYOR HASTALAR"

Özellikle aile hekimleri ve acil tıp hekimlerinin bir hasta kliniğe geldiğinde hemen "dörtlü soru" olarak adlandırılan "hastalık, ilaç, alerji ve operasyon" gibi sorularla hasta hikayesini almaya çalıştıklarını kaydeden Doç. Dr. Durak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Örneğin bir hasta geliyor acile, üç tane aynı gruptan ağrı kesici var çantasında. Neden diyoruz; 'Aile hekimi bunu yazdı, fizik tedavici bunu yazdı, ortopedist bunu yazdı' şeklinde yanıt alıyoruz. Eczanelerde verilen ilaç çantaları ki benim anneanneme de veriyor Ankara'daki eczacısı, çok mutlu oluyor geriatrik hastalar bundan. O çantalarla ellerinde günlere gidip içinde bir dolu ilaç, şeker ölçüm çubukları vs taşırlar. Sanki o torba doldukça hasta daha mutlu oluyor. Onun bir parçası gibi oluyor o çantalar. Eğer hasta veya çok yaşlıysa hasta yakınları, bu poşeti açarlar doktorda. Bu, literatüre 'open your brown bag' şeklinde bir kavram olarak da girmiştir; 6 ay ila maksimum 1 yıl içerisinde bu ilaç torbalarını getirip doktoruna düzenli olarak göstersin diyor literatür bilgileri bize. Tabii ki onları sürekli takip eden aile hekimlerine bunu düzenli olarak göstermeleri gerekiyor."