Acilde Gebelik Testi Yapılır Mı? Acilde Beta Hcg Yapılır Mı, Gebelik Testi İçin Randevu Almaya Gerek Var Mı?

Acilde gebelik testi yapılır mı mevzubahisse anne adayının heyecan duyacağı bir olay yaşanmaktadır. Çünkü yaşadığı bazı bulgular sonucunda hastaneye gitmiş ve hamile olup olmadığını öğrenmek istemektedir. Bu sebeple o kişi için acilde beta hcg yapılır mı çözümlenmeyi bekleyen bir soru halindedir. Bu tür sorular iki şıkka sahiptir. Diğer ucunda Gebelik testi için randevuya gerek var mı şıkkı yer almaktadır. İki farklı alanda gebelik testi için cevap bulmak mümkündür.

Acilde Gebelik Testi Yapılır Mı?

Ülkemizdeki hastanelerde birçok poliklinik vardır. Bu poliklinikler ise ayrı ayrı bölümlere ayrılarak halka hizmet sağlamaktadır. Ek olarak ülkemizdeki hastaneler yakın zamanda randevu sistemiyle çalışmaya başlamışlardır. Bunun haricinde hastanelerimizin bir de acil kısmı vardır. Acil kısımdan giren hastalar kırmızı, sarı ve yeşil olmak üzere üç farklı alanlara yönlendirilirler. Üç farklı alana yönlendirilme şekli de hastalığın durumuna bağlıdır. Örneğin kırmızı alanda ciddi hastalıkları olan kişiler yer alır. Yani hayatı riskte olan kişiler kırmızı alana yönlendirilirler. Sarı alan da ise genellikle kaza, travma gibi durumlar geçirmiş kişiler yer alır. Yeşil alanda ise hafif yaralı ve hastalanma gibi özellikteki bireyler yer alır. Gebelik şüphesiyle giden biri acilden giriş yaptığında yeşil alana yönlendirilecektir. Yeşil alanda bazı testler istenilecektir. Bu testlerden birisi de gebelik testidir.

Acilde Beta Hcg Yapılır Mı?

Hamilelik şüphesi yaşanıldığında ya da hamile olduğu düşünülmediğinde ama o bulgular yaşandığında genelde acile gidilir. Acile gidince oradaki bilir kişiler gerekli yerlere sizi yönlendirir. Şikayetinizi söylediğinizde eğer gebeliği işaret eden şeyler varsa büyük ihtimalle size beta hcg testi yapılacaktır. Beta hcg testi ise kan yoluyla gebe olup olunmadığını bulan bir testtir. Dolayısıyla acilde gebelik testi yani beta hcg yapılmaktadır.