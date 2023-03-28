Acilde Kan Tahlili Yapılır Mı? Gece Ve Hafta Sonu Acilden Girince Kan Tahlili Yapılır Mı?

Acilde kan tahlili yapılır mı konusu incelenirken hastanelerin işleyişini bilmeniz gerekir. Gece ve hafta sonları da kan tahliline ihtiyaç duyulabilir. Gece ve hafta sonu acilden girince kan tahlili yapılır mı sorusu birçok kişi tarafından merak edilir. Bu konu araştırılarak hastanelerden alacağınız hizmetle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Acilde kan tahlili ne kadar sürede çıkar sorusunun cevabı için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Acilde Kan Tahlili Yapılır Mı?

Hastanelerin acil servisleri, adından da anlaşılacağı gibi acil gelişen durumlara müdahale için kurulmuştur. 24 saat esasına göre işletilen acil servislerde yapılan muayene sonrasında doktor tarafından kan tahliline de ihtiyaç duyulabilir. Kan tahlili, doğu teşhis konulması ve doğru tedavi yönteminin uygulanması için gerekli olan bir uygulamadır. Bu nedenle hastanelerin acil servislerinde de kan tahlili yapılabilir. Yapılan tahlil ve tetkikler sonrasında en doğru tedavi uygulanarak hastanın tedavisi gerçekleştirilir.

Gece ve Hafta Sonu Acilden Girince Kan Tahlili Yapılır Mı?

Hastaların mesai saatleri içinde ilgili polikliniklerde hizmet alması esastır. Fakat bazı durumlarda hastanın acil polikliniğine müracaat etmesi gerekebilir. Bu da genellikle gece ve hafta sonu gelişen durumlardır. Gece ve hafta sonları gelişen hastalıklarda acil polikliniğinde nöbetçi olan doktora muayene olabilirsiniz. Günümüzün gelişen teknoloji ve imkânları sayesinde gece ve hafta sonları da acil servislerde kan tahlili yapılır ve ortalama 1 saat sonra tahlil sonuçları alınabilir.