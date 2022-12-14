Acilde MR Çekilir Mi? Acil Serviste Röntgen, Ultrason, EKO, EKG, Tomografi Çekiliyor Mu?

Acilde MR çekilir mi yönündeki değerlendirmeler, acile gelen hastaların durumundan yola çıkarak yapılmaktadır. Acil servisleri kendi içinde bazı bölümlere ayrılmıştır. Hastalığın durumu, bu bölümlerin oluşmasını etkilemiştir. Acilde röntgen çekilir mi de yine aynı mantıkla cevaplanır. Yani hastalığın durumuyla. Kalp hastalığı Acilde EKG ve EKO çekilir mi sorusuyla ele alınabilir. Çünkü bu tür işlemler kalp hastalığında çekilir. Acil serviste ultrason akciğer filmi çekiliyor mu diğer sorular gibi değerlendirilmelidir.

Acilde MR Çekilir Mi?

Hastanedeki acil servis alanları yedi yirmi dört aktif olan alanlardır. Poliklinikler sağlığın her dalını ayrı ayrı ele alan yerlerdir. Hastanelerde kardiyolojiden kadın doğuma, dahiliyeden nörolojiye her alanın polikliniği vardır. Acillerde ise nöbetçi uzman doktorlar vardır. Acil servis, hastalığın durumuna göre bazı alanlara ayrılmıştır. Bu alanlar yeşil, sarı ve kırmızıdır. Yeşil alana durumu acil olmayan hastalar yönlendirilir. Acil servisteki sarı alana durumu acil olan hastalar yönlendirilir. Kırmızı alana ise durumu çok acil olan hastalar yönlendirilir. Acil olan ya da olmayan hastalık durumları da acil servisindeki uzman doktorun analiziyle gerçekleşecektir. Yine acilde MR çekilip çekilmemesi de doktorun kararına bağlıdır. Eğer gelen hastanın MR çekilmesine ihtiyacı varsa imkân dahilinde MR çekilir.

Acil Serviste EKO ve EKG Çekiliyor mu?

EKO ve EKG kalp rahatsızlıklarıyla alakalı sağlık alanında yer alan ifadelerdir. EKO kalp rahatsızlığının ne olduğunu bulmada yardımcı olan bir işlemdir. Hastalığın ne olduğu bulunmaya çalışırken ses dalgaları kullanılır. Bu sayede kalbin işlevi ve iç yapısı kontrol edilir. EKG ise kalbin atışıyla alakalıdır. Hastanede yatakların yanında yer alan makinalarda dalgalı şekilde olan sinyaller kalbin ritmini göstermektedir. Bu da tam olarak EKG ile sağlanmaktadır. Dolayısıyla kalbin ritmini ölçen bir işlemdir. Acilde EKO ve EKG çekilip çekilmediği doktorun hastaya koyduğu teşhis ya da hastanın durumunun ciddiyetiyle alakalıdır. Doğrudan bu işlemlerin yapılmayacağı cevabı verilemez.

Acil Serviste Röntgen, Ultrason, Tomografi Çekiliyor Mu?

MR, EKO ve EKG da olduğu gibi röntgen, ultrason ve tomografi işlemlerinin de acilde çekilip çekilmediği hastanın durumuna dolayısıyla doktorun kararına bağlıdır. Hatanın acil servise gelme sebebi bu tür işlemlerin yapılıp yapılmayacağını belirlemektedir. Bu nedenle kesinlikle röntgen, ultrason, tomografi gibi işlemler çekilmez ya da çekilir ifadesi kullanılamaz. Bazı durumlar ve koşullar kararı etkilemektedir.