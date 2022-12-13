Hastalar acile gitmek için randevu alınır mı diye merak ediyorlar. Özellikle ani gelişen sağlık problemlerinde hastanelerin acil kısmı anlık müdahaleler için oldukça önemli bir rol oynuyor. Peki randevusuz acile gidilir mi? 7/24 açık olan acilden randevu alınır mı? Alınırsa nasıl randevu alınır? Acil servise başvurmak için randevu almak gerekir mi merak ediyorsanız cevabına yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Hangi Durumlarda Acil Servislere Başvurabilirsiniz?

Acil servislere birçok farklı sebepten dolayı başvurabilirsiniz. Hafif ya da ağır hastalıklar, ciddi yaralanmalar, ateş, ani gelişen hayati problemler, solunum sıkıntısı, herhangi bir kanama gibi birçok farklı durumda acil servislerden yardım alabilirsiniz.

Acilden Randevu Alınır Mı? Acil Servise Randevusuz Gidilir Mi?

Acil servisler özellikle de ani gelişen ve kimi zaman hayati olabilen sağlık problemleriniz için başvurabileceğiniz yerlerdir. Bu sebepten dolayı acil servislerden destek almak için herhangi bir yerden randevu almanıza gerek yoktur. Nüfus cüzdanınızla acil servislere 7 gün 24 saat boyunca ihtiyaç duyduğunuz anda gidebilir ve sağlık probleminizle ilgili olarak destek alabilirsiniz.