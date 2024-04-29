Aciller ve poliklinikler doldu! Mevsimi geldi, bu hastalık tavan yaptı: "Korunmak için..."

Viral enfeksiyonlarla ilgili konuşan Gür, "Belli dönemlerde oluşan enfeksiyon türleri var. Bunlar hem viral hem bakteriyel enfeksiyon türleri. Özellikle viral enfeksiyon türleri ve kış döneminde özellikle on, on birinci, on ikinci ve birinci ay döneminde özellikle influenza ve kovidi eskisi kadar ağır görmesek de o da artık biraz influenza gibi mevsimsel enfeksiyon döngüsüne ulaştı. Burun akıntısı, ateş, soğuk algınlığı bulguları, öksürük, kas, eklem ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlarla beraber seyrediyor. Bunlar daha çok üst solunum yolları enfeksiyonları, bunlarla beraber oluşabilecek bronşitler, pnömoni etkenleri görüyoruz. Kış döneminin bitirip bahar döneminin başlamasıyla beraber bunlardan biraz daha hafif formlu, çok yoğun ateş yapmayan, daha çok burun akıntısı, boğaz ağrısı, öksürük, kırgınlık, kas, eklem ağrısıyla beraber gidebilecek mevsimsel viral etmen enfeksiyon formları var. Bunun yanında gastroenteritler var. Mesela son ikinci ay, üçüncü ay, dördüncü ay, beşinci ay dönemlerinde gördüğümüz viral gastroenterit etmenleridir. Bunlar tabi alt başlık altında hangi viral etmenin olduğu bakılabiliyor. Yaş dönemi burada önemli. Çocukluk yaş grubu, yetişkin yaş döneminde benzer bulgularla seyretse de enfeksiyonun ağırlığına göre tedavi şekillerinde kısmi değişiklikler olabiliyor. Bunlar bulantı, kusma, ishal, ateş, kas, eklem ağrıları şeklinde seyredebiliyor. Eğer hastada oral alım bozukluğu yani bulantı kusmaya bağlı sıvı alım yetersizliği gibi şikayetler arz ediyorsa bunlara hospitalize edip hastanede biraz takip etmek gerekebiliyor. Ama çoğunlukla hayati risk arz eden etmenleri değil" diye konuştu.

BESLENME, UYKU DÜZENİ VE STRES ALERJİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Alerjik reaksiyon gösteren hastalar için reaksiyonların azaltılmasına yönelik çözüm önerileri hakkında Gür, "Alerjide temel şey olabildiği kadar alerjiye neden olan etmeni ortadan kaldırmak. Bunun için ilk başta hastayla iyi bir muayeneye, bir anamnezle buna laboratuvar testlerinde katarak alerjiye neden olan şeyi tespit etmek gerekiyor. Bu bir mevsimsel polen alerjisi midir? Gıda alerjisi midir? Ne olduğunu anlayıp ona göre bir tedavi metodu planlamak lazım. Önemli olan alerjiye neden olan şeyi bulup ona olabildiği kadar maruziyeti ortadan kaldırmak. Bu maruziyeti ortadan kaldırmak her zaman çok kolay değil. Mesela polen alerjisi olan birinde o dönem içerisinde bundan uzak tutabilmek çok kolay bir şey değil. Burada immün sistemi biraz daha güçlendirmek buna kişinin bağışıklık sistemi belli bir seviyenin üzerinde olduğunda alerjen etmenin alerji yapma potansiyeli daha azalacaktır. Bu olayda beslenme, egzersiz çok etkilidir. Uyku düzeni, stres faktörlerinin yoğunluğu bunlar kişinin immün sistemini baskılayacağı için bunlardaki uygunsuzluklar alerjiye olan yatkınlığı daha da artacaktır. O yüzden alerjiye maruziyetten uzak kalmak dışında özellikle beslenme çok etkilidir. Son zamanlarda gördüğümüz daha da tırmanışa geçen glüten alerjisi, laktoz alerjisi gibi alerji tiplerini laboratuvarsal olarak tanı koymak da her zaman çok kolay olmuyor. Özellikle alerjen yatkınlığı olan kişilerde testle bakamasak bile çoğunlukla bunlardan fakir beslenme öneriyoruz. Bunların alerji yükünü belirgin derecede azalttığını klinik olarak gözlemleyebiliyoruz. Özellikle stres faktörlerinin yoğunluğu, ağrı stres altında olma, buna eşlik eden uyku dengesizlikleriyle kişinin hemodinamik yapısının biraz bozulması alerjik maruziyette alerjen tepkisinin artmasına neden oluyor. Bunları da gözlemlemek gerekir. Bir de egzersizle beraber kilo verme, kilolu bir kişiyse, egzersizle beraber kas tonusunun arttırılması, bunlar da her ne kadar alerjiyi tamamen tabii ki ortadan kaldırmasa da alerjik reaksiyonların yükünü bulguların ağırlığını daha da azaltacaktır" diye konuştu.