Açlığınız fiziksel mi yoksa duygusal mı? 5 soruda cevabını öğrenin...

Yemek yemek hepimizin günlük ihtiyaçlarının başında geliyor. Ancak fiziksel olarak acıkmadan yenilen yemek sağlığımıza yarardan çok zarar verebiliyor. Duygusal açlık olarak da tanımlanan bu durum obeziteye yol açarak pek çok sağlık sorununa neden olabilir. Konu hakkında konuşan Uzman Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu ve Uzman Diyetisyen Fatoş Nadiroğlu duygusal açlığı fiziksel açlıktan ayırmanın yollarını ve nasıl başa çıkılacağını anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 14.07.2024 15:57 PAYLAŞ ABONE OL

Çoğu insan, fiziksel açlık hissetmese bile zaman zaman duygusal nedenlerle yeme isteği duyar. Bu durum, belli bir süre sonra psikolojik açlık olarak adlandırılan duygusal yeme davranışına dönüşür ve aşırı kalori alımıyla birlikte obeziteye yol açabilir. Stres, üzüntü veya diğer duygusal tetikleyicilerle ilişkilendirilen bu durumun önlenebilmesi için, bireyin hissettiği açlığın fiziksel mi yoksa duygusal mı olduğunu fark etmesi gerekir.

Uzman Klinik Psikolog Feriha Kaşifoğlu ve Uzman Diyetisyen Fatoş Nadiroğlu, duygusal yeme davranışını tanınması bununla başa çıkmak için önerilerde bulundu.



Bireylerin kendilerini iyi hissettirecek sağlıklı alışkanlıklar edinmelerini ve gerektiğinde profesyonel destek almaktan çekinmemelerini tavsiye eden uzmanlar, kişinin duygusal yeme davranışının önüne geçerek daha sağlıklı bir yaşam sürebileceğini vurguladı.