Adet Kanı Rengi Açık Kırmızı Olursa Ne Olur? Açık ve Parlak Kırmızı Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Adet kanı rengi açık kırmızı olursa ne olur, bu durum neyi işaret eder gibi sorular birçok kadının aklına takılmaktadır. Regl döneminde kanaması normalden açık renk olan hanımlar adet kanının açık kırmızı gelmesi normal mi sorusunu gündeme getirmektedir. Peki, parlak kırmızı adet kanaması olur mu? Bu sorunun detaylı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Açık Ve Parlak Kırmızı Adet Kanı Neden Olur?

Regl döneminde kanama süresi, şiddeti ve kanamanın rengi değişkenlik gösterebilir. Bu değişiklikler çok ciddi olmamakla beraber bazı durumların habercisi de olabilir. Durum böyle olunca, adet kanaması normalden açık ya da parlak kırmızı gelen hanımlar bunun neden olduğunu merak etmektedir. Adet kanamaları bazen kahverengi, pembe, turuncumsu ya da parlak kırmızı olabiliyor. Açık ve parlak kırmızı adet kanı kişinin kanama döngünün olması gerektiği gibi olduğuna, sağlıklı bir kanaması olduğuna işarettir. Hatırlatmakta fayda var, buradaki açık kırmızıdan kasıt genelde bordomsu gelen kanamadan daha açık tam kan kırmızısı olan renktir.

Parlak Ve Açık Kırmızı Adet Kanaması Normal Mi?

Adet kanaması sırasında kanın renginde, yoğunluğunda zaman zaman değişikler olabilir. Bazen oldukça koyu renk gelen adet kanaması bazen de açık ve parlak kırmızı tonlarında olabilir. Eğer kişinin, parlak ve tam kırmızı adet kanaması varsa sağlıklı bir adet döngüsü var demektir ki bu normal olandır. Ancak adet kanı açık kırmızıdan turuncu veya pembeye kaçıyorsa östrojen eksikliği ve enfeksiyon durumlarının habercisi olabilir. Bundan emin olmak için arka arkaya 2 adet döngüsündeki adet kanaması renginin takip edilmesi akabinde ise bir kadın doğum uzmanı hekimine danışmanızı tavsiye ederiz.