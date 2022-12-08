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Adet Kanı Rengi Açık Kırmızı Olursa Ne Olur? Açık ve Parlak Kırmızı Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Adet kanı rengi açık kırmızı olursa ne olur sorusu, kadınların her ay yaşadığı regl döngüsünde yaşanabilecek durumlar karşısında meydana gelmektedir. Adet kanaması açık renkte olunca bazı hanımlar endişe duyup adet kanının açık kırmızı gelmesi normal mi sorusu sormakta, parlak kırmızı adet kanaması olur mu diye merak etmektedir. Bizlerde siz sevgili hanım okurlarımız için açık renkli sulu adet kanaması hakkında bilinmesi gerekenleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 09:32 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 09:32
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ADET KANI RENGİ AÇIK KIRMIZI OLURSA NE OLUR? AÇIK VE PARLAK KIRMIZI ADET KANAMASI NEDEN OLUR, NORMAL Mİ?

Adet kanı rengi açık kırmızı olursa ne olur, bu durum neyi işaret eder gibi sorular birçok kadının aklına takılmaktadır. Regl döneminde kanaması normalden açık renk olan hanımlar adet kanının açık kırmızı gelmesi normal mi sorusunu gündeme getirmektedir. Peki, parlak kırmızı adet kanaması olur mu? Bu sorunun detaylı yanıtlarını sizler için derleyip hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Açık Ve Parlak Kırmızı Adet Kanı Neden Olur?

Regl döneminde kanama süresi, şiddeti ve kanamanın rengi değişkenlik gösterebilir. Bu değişiklikler çok ciddi olmamakla beraber bazı durumların habercisi de olabilir. Durum böyle olunca, adet kanaması normalden açık ya da parlak kırmızı gelen hanımlar bunun neden olduğunu merak etmektedir. Adet kanamaları bazen kahverengi, pembe, turuncumsu ya da parlak kırmızı olabiliyor. Açık ve parlak kırmızı adet kanı kişinin kanama döngünün olması gerektiği gibi olduğuna, sağlıklı bir kanaması olduğuna işarettir. Hatırlatmakta fayda var, buradaki açık kırmızıdan kasıt genelde bordomsu gelen kanamadan daha açık tam kan kırmızısı olan renktir.

Parlak Ve Açık Kırmızı Adet Kanaması Normal Mi?

Adet kanaması sırasında kanın renginde, yoğunluğunda zaman zaman değişikler olabilir. Bazen oldukça koyu renk gelen adet kanaması bazen de açık ve parlak kırmızı tonlarında olabilir. Eğer kişinin, parlak ve tam kırmızı adet kanaması varsa sağlıklı bir adet döngüsü var demektir ki bu normal olandır. Ancak adet kanı açık kırmızıdan turuncu veya pembeye kaçıyorsa östrojen eksikliği ve enfeksiyon durumlarının habercisi olabilir. Bundan emin olmak için arka arkaya 2 adet döngüsündeki adet kanaması renginin takip edilmesi akabinde ise bir kadın doğum uzmanı hekimine danışmanızı tavsiye ederiz.

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