Adet Kanı Rengi Pembe Olursa Ne Olur? Pembemsi Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Adet kanı rengi Pembe olursa ne olur araştırması genellikle konunun sağlık açısından etkisi olup olmadığını anlamak için yapılır. Pembemsi adet kanaması neden olur konusunu tıbbi veriler açısından değerlendirmek gerekir. Adet kanı pembe olur mu diye merak ediyorsanız evet olabilir. Peki, adet kanının Pembe gelmesi normal mi? Adet kanının pembe olmasının yanında sulu olmasına da şahit olabilirsiniz. Pembe renkli sulu adet kanaması nedeni yazımızın devamında.

Adet Kanı Rengi Pembe Olursa Ne Olur?

Kadınlar, ergenlik döneminden itibaren adet kanaması geçirirler. Regl olarak da adlandırılan söz konusu durum, döllenmemiş yumurtaların dışarı atılmasıdır. Her kadının hormon seviyesi ve genetiğine göre farklılık gösteren bu durum yaklaşık 1 hafta sürer. Döllenmemiş yumurtaların dışarı atılması kirli kanla birlikte olur. Bu kana da adet kanı denir. Kanın rengi klasik kan kırmızısıdır. Fakat bazı durumlarda kanın rengi farklı olabilir. Sık karşılaşılan adet kanı renklerinden biri de pembedir.

Adet kanının rengini bilmek ve konuyu takip etmek, önemli bir hastalığın teşhisinde size yol gösterici olabilir. Adet kanının açık pembe renkli olması, osteoporoz belirtisi olabilir.

Adet kanının pembe renkli olması, östrojen seviyesinin düşüklüğünün göstergesidir. Uzun süredir spor yapıyorsanız östrojen seviyeniz düşer. Bu da adet kanının pempemsi bir görünüm almasına neden olur. Konu takip edilerek osteoporoz belirtisi olup olmadığı anlaşılmalıdır. Bunun için de doktora gitmeyi düşünebilirsiniz.

Adet Kanı Pembe Olur Mu?

Adet kanı pembe renkli olabileceği gibi farklı renkli de olabilir. Adet kanının koyu kahverengi olma durumu ile de karşılaşabilirsiniz. Bu durum, bir önceki dönemdeki adet kanının rahmin içinde kaldığını ve kahverengi şekilde dışarı atıldığının göstergesidir.

Adet kanı kalın ve pıhtı şeklinde görünüyorsa düşük progesteron ya da östrojen seviyesindeki yükselmeye işaret olabilir. Adet kanında küçük pıhtıların olması normaldir. Fakat pıhtılar olması gerekenden büyük ise rahimdeki fibroidlerde bir bozukluk söz konusu olabilir.

Adet kanının gri ve kırmızı karışımı bir formda olduğuna da şahit olabilirsiniz. Bu durumla genellikle düşük söz konusu olduğunda karşılaşılır. Rahimde yaşanan enfeksiyon da adet kanının gri-kırmızı karışımı olmasının bir sebebidir. Aynı şekilde kan renginin turuncuya yakın bir kıvamda olması da enfeksiyon göstergesi olabilir.

Pembe Renkli Sulu Adet Kanaması Nedeni?

Adet kanının pembe olmasının yanı sıra kanın sulu olması durumu ile de karşılaşabilirsiniz. Kanın olması gereken kıvamdan çok sulu olması, rahim kanalında sağlık sorunlarınız olduğu anlamına gelebilir. Sorun küçük boyutlarda olabileceği gibi rahim kanserine kadar ulaşan boyutlarda olabilir. Bu nedenle adet kanının sulu olması halinde derhal bir jinekoloğa müracaat etmenizi tavsiye ediyoruz. Doktor kontrolü ve yapılan tetkikler sonrasında adet kanının normal kıvama dönmesi için tedbir alınacaktır.