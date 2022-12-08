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Adet Kanı Rengi Siyah Olursa Ne Olur? Siyah Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Her ay sıklıkla yaşanan adet kanama dönemleri, kadın sağlığında çok önemli bir fizyolojik olgudur. Doğal olan adet kanaması açık renkli olması gerekirken, bazı enteresan durumlarda kanamanın rengi değişmekte ve siyah ya da kahverengi olabilmektedir. Bu süreç çoğu zaman kan pıhtısına ve ağrılara neden olabilmektedir. Siyah renginde kanamalar normal adetlerde yaşanmaktadır. Adet kanı rengi siyah olursa ne olur, siyah adet kanaması neden olur, adet kanının siyah gelmesi normal mi? gibi soruları aşağıda yanıtladık.

Giriş Tarihi: 08.12.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 11:56
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ADET KANI RENGİ SİYAH OLURSA NE OLUR? SİYAH ADET KANAMASI NEDEN OLUR, NORMAL Mİ?

Siyah çamurumsu adet kanaması nedenleri nelerdir, adet kanı rengi siyah olursa ne olur, siyah kan adet sayılır mı? gibi sorular çoğu kadının merak edip araştırdığı konulardır. Bunun sebebi adet dönemindeyken siyah renginde kan gelmesi durumu çoğu kadını huzursuz etmektedir. Adetliyken siyah kan gelmesi esnasında bunun doğal bir durum olduğu bilinmelidir. Özellikle adet kanaması dönemlerinde yoğun kanama yaşayan kişilerde adet sonlarına doğru siyah kan görmektedirler. Daha detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adetliyken Siyah Kan Gelmesi Neden Olur?

Adet zamanlarında kanamanın sıklıklı yaşanıyor olması durumunda bazı kanlar rahimde kalmaktadır. Bu sebeple de kanamanın bitişlerine yaklaşımca o renkler siyah renge dönüp kendini dışarı atmaktadır. Genellikle çok fazla kanamayla adet zamanını bitiren kadınlarda kanamanın sonlarına doğru siyah kan gelmesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu normal olan bir olaydır ve adetliyken siyah kanın çıkması hiçbir şekilde sağlık problemine veya kötü bir olaya işaret etmez. Siyah çamurumsu adet kanaması nedenleri listesini inceleyelim;

  • Gecikmiş olan regl kanaması: Kanama zamanının gecikmiş olması en sık duyulan sebeplerden biridir. Rahim içinde kan oksitlenir ve dışarı atılana kadar siyah renge dönüşür.
  • Kadın hastalıkları: Son senelerde birçok kadın, reglinin 7 gün hatta 30 gün gecikmesi olağan bir durum olarak kabul edilmektedir. Kadınlar yaş aldıkça rahimleri daralmakta ve adet kanama süreleri ertelenebilmektedir.
  • Vajinal hastalıklar: Cinsel ilişki yoluyla geçen hastalıklar ve mikroplar sonrasında meydana gelen enfeksiyonlarda adetin koyu kahverengi ve siyah renkte olması oldukça sık görülmektedir.
  • Anksiyete, depresif ruh hali: Stres ve depresyon ruh hali rahimin içini kalınlaştırarak içe kapanmasına neden olmakta ve bu da adet zamanınızın geçmesine engel olmaktadır. Bunun sonuçlarında ise kanın rengi siyah olabilmektedir.

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