Adet Kanı Rengi Siyah Olursa Ne Olur? Siyah Adet Kanaması Neden Olur, Normal Mi?

Siyah çamurumsu adet kanaması nedenleri nelerdir, adet kanı rengi siyah olursa ne olur, siyah kan adet sayılır mı? gibi sorular çoğu kadının merak edip araştırdığı konulardır. Bunun sebebi adet dönemindeyken siyah renginde kan gelmesi durumu çoğu kadını huzursuz etmektedir. Adetliyken siyah kan gelmesi esnasında bunun doğal bir durum olduğu bilinmelidir. Özellikle adet kanaması dönemlerinde yoğun kanama yaşayan kişilerde adet sonlarına doğru siyah kan görmektedirler. Daha detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Adetliyken Siyah Kan Gelmesi Neden Olur?

Adet zamanlarında kanamanın sıklıklı yaşanıyor olması durumunda bazı kanlar rahimde kalmaktadır. Bu sebeple de kanamanın bitişlerine yaklaşımca o renkler siyah renge dönüp kendini dışarı atmaktadır. Genellikle çok fazla kanamayla adet zamanını bitiren kadınlarda kanamanın sonlarına doğru siyah kan gelmesiyle karşı karşıya kalınmaktadır. Bu normal olan bir olaydır ve adetliyken siyah kanın çıkması hiçbir şekilde sağlık problemine veya kötü bir olaya işaret etmez. Siyah çamurumsu adet kanaması nedenleri listesini inceleyelim;