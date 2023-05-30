Adeta bir cankurtaran! Haftada 2 kez yediğinizde ciğerleriniz 10 yaş gençleşiyor

ELMA

Araştırmalar, düzenli olarak elma yemenin akciğer fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.Örneğin araştırmalar haftada beş veya daha fazla elma tüketmenin, daha fazla akciğer fonksiyonu ve daha az KOAH gelişme riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.

Elma alımı ayrıca daha düşük astım ve akciğer kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni, elmalardaki flavonoidler ve C vitamini dahil olmak üzere yüksek antioksidan konsantrasyonu olabilir.