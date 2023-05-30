Adeta bir cankurtaran! Haftada 2 kez yediğinizde ciğerleriniz 10 yaş gençleşiyor

Bununla birlikte, araştırmalar, besin açısından zengin bir diyet uygulamak da dahil olmak üzere yaşam tarzı değişikliklerinin akciğerlerinizi korumaya ve hatta akciğer hasarını ve hastalık semptomlarını azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermiştir.
Dahası, belirli besinlerin ve gıdaların özellikle akciğer fonksiyonu için faydalı olduğu tespit edilmiştir. İşte akciğer sağlığı için en faydalı besinler…
PANCAR VE PANCAR YEŞİLLİKLERİ
Pancar bitkisinin canlı renkli kökü ve yeşillikleri, akciğer fonksiyonunu optimize eden bileşikler içerir.
Pancar ve pancar yeşillikleri, akciğer fonksiyonuna fayda sağladığı gösterilen nitrat bakımından zengindir. Nitratlar kan damarlarını gevşetmeye, kan basıncını düşürmeye ve oksijen alımını optimize etmeye yardımcı olur.
Pancar takviyelerinin, akciğerlerde yüksek tansiyona neden olan bir hastalık olan KOAH ve pulmoner hipertansiyon dahil olmak üzere akciğer rahatsızlıkları olan kişilerde fiziksel performansı ve akciğer fonksiyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir. Ek olarak pancar yeşillikleri, tümü akciğer sağlığı için gerekli olan magnezyum, potasyum, C vitamini ve karotenoid antioksidanlarla doludur.
BİBER
Biberler, vücudunuzda güçlü bir antioksidan görevi gören suda çözünen bir besin olan C vitamininin en zengin kaynakları arasındadır. Yeterince C vitamini almak ciğer sağlığını korumada özellikle önemlidir.
Sadece bir orta boy (119 gram) tatlı kırmızı biber tüketmek, önerilen günlük C vitamini alımının %169'unu sağlamaktadır.
ELMA
Araştırmalar, düzenli olarak elma yemenin akciğer fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.Örneğin araştırmalar haftada beş veya daha fazla elma tüketmenin, daha fazla akciğer fonksiyonu ve daha az KOAH gelişme riski ile ilişkili olduğunu gösteriyor.
Elma alımı ayrıca daha düşük astım ve akciğer kanseri riski ile ilişkilendirilmiştir. Bunun nedeni, elmalardaki flavonoidler ve C vitamini dahil olmak üzere yüksek antioksidan konsantrasyonu olabilir.
BALKABAĞI
Kabakların parlak renkli eti, akciğer sağlığını destekleyen çeşitli bitki bileşikleri içerir. Hepsi güçlü antioksidan ve antienflamatuar özelliklere sahip olan beta karoten, lutein ve zeaksantin dahil karotenoidler açısından özellikle zengindirler.
Çalışmalar, daha yüksek kan karotenoid seviyelerine sahip olmanın hem yaşlı hem de genç popülasyonlarda daha iyi akciğer fonksiyonu ile ilişkili olduğunu göstermektedir.
ZERDEÇAL
Zerdeçal, güçlü antioksidan ve antienflamatuar etkileri nedeniyle genel sağlığı geliştirmek için sıklıkla kullanılır. Zerdeçalın ana aktif bileşeni olan kurkumin, özellikle akciğer fonksiyonlarını desteklemek için faydalı olabilir.
2.478 kişide yapılan bir araştırma, kurkumin alımının gelişmiş akciğer fonksiyonu ile ilişkili olduğunu buldu.
DOMATES VE DOMATESLİ ÜRÜNLER
Domates ve domatesli ürünler, gelişmiş akciğer sağlığı ile ilişkilendirilen karotenoid bir antioksidan olan likopen açısından en zengin diyet kaynakları arasındadır. Domates ürünleri tüketmenin astımı olan kişilerde hava yolu iltihabını azalttığı ve KOAH'lı kişilerde akciğer fonksiyonunu iyileştirdiği gösterilmiştir.
Astımı olan 105 kişide yapılan bir 2019 araştırması, domates açısından zengin bir diyetin, kötü kontrol edilen astım prevalansının daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu gösterdi.
YABAN MERSİNİ
Yaban mersini besinlerle yüklüdür ve tüketimi, akciğer fonksiyonunun korunması ve muhafaza edilmesi de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı ile ilişkilendirilmiştir. Yaban mersini, malvidin, siyanidin, peonidin, delfinidin ve petunidin dahil olmak üzere zengin bir antosiyanin kaynağıdır. Antosiyaninler, akciğer dokusunu oksidatif hasardan koruduğu gösterilen güçlü pigmentlerdir.
839 kişi üzerinde yapılan bir araştırma, yaban mersini alımının akciğer fonksiyonundaki en yavaş düşüş oranıyla ilişkili olduğunu ve haftada 2 veya daha fazla porsiyon yaban mersini tüketmenin, düşük yaban mersini alımına veya hiç yaban mersini alımına kıyasla akciğer fonksiyonundaki düşüşü %38'e kadar yavaşlattığını buldu.
YEŞİL ÇAY
Yeşil çay, sağlık üzerinde etkileyici etkileri olan bir içecektir. Epigallocatechin gallate (EGCG), yeşil çayda bulunan konsantre bir kateşindir. Antioksidan ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir ve dokuların fibrozunu veya skarlaşmasını önlediği gösterilmiştir.
Pulmoner fibrozis, akciğer dokusunun ilerleyici, akciğer fonksiyonlarını tehlikeye atan skarlaşması ile karakterize edilen bir hastalıktır. Bazı araştırmalar EGCG'nin bu hastalığın tedavisine yardımcı olabileceğini göstermektedir. Pulmoner fibrozlu 20 kişide yapılan küçük bir araştırma, 2 hafta boyunca EGCG özü ile tedavinin bir kontrol grubuna kıyasla fibroz belirteçlerini azalttığını buldu.
KIRMIZI LAHANA
Kırmızı lahana zengin bir antosiyanin kaynağıdır. Bu bitki pigmentleri kırmızı lahanaya canlı rengini verir. Antosiyanin alımı, akciğer fonksiyonunda azalma ile ilişkilendirilmiştir.
Dahası, lahana lifle doludur. Çalışmalar, daha fazla lif tüketen kişilerin, düşük miktarda lif tüketenlere göre daha iyi akciğer fonksiyonuna sahip olduğunu göstermektedir.
BREZİLYA FINDIĞI
Brezilya fıstığı, yiyebileceğiniz en zengin selenyum kaynakları arasındadır. Tek bir brezilya fındığı, bu önemli besin için önerilen alımın %150'sinden fazlasını içerebilir.
Araştırmalar, yüksek selenyum alımının akciğer kanserine karşı korunmaya, astımı olan kişilerde solunum fonksiyonunu iyileştirmeye ve akciğer sağlığını iyileştirmeye yardımcı olabilecek antioksidan savunmaları ve bağışıklık fonksiyonunu geliştirmeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Brezilya fındığı çok konsantre bir selenyum kaynağı olduğu için, alımınızı günde sadece bir veya iki fındıkla tutmanız önerilir.