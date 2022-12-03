Adeta bir ecza deposu! Vücudu zımba gibi yapıyor: Günde 3 adet yerseniz…

Kivi, yüksek tansiyonu düşürmeye ve kalp krizi ve felç gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bir araştırma, 8 hafta boyunca günde 3 kivi yiyenlerin diyastolik ve sistolik kan basınçlarında azalma olduğunu gösterdi. Kivi, kan basıncını düzenleme yeteneğinin nedeni olabilecek bir antioksidan olan lutein içerir.

GÖRME KAYBINA KARŞI KORUR

Kivi, görme kaybını büyük oranda önler. Ayrıca göz sağlığına katkı sağlayan zeaksantin ve lutein vitaminlerini içerir. Bu iki bileşik, antioksidanlarla aynı işlevi yerine getirir ve gözleriniz için gerekli bir besin olan A vitamininin oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca retinalarımıza zarar verebilecek ve gözü katarakttan ve diğer gözle ilgili hastalıklardan koruyabilecek fazla ışığı emerler.