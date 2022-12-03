Adeta bir ecza deposu! Vücudu zımba gibi yapıyor: Günde 3 adet yerseniz…

Kivi, C vitamini ve diyet lifi bakımından yüksektir ve çeşitli sağlık yararları sağlar. Aynı zamanda bu ekşi meyve kalp sağlığını, sindirim sağlığını ve bağışıklığı destekler. Kivi sağlıklı bir meyve seçimidir. Bununla beraber antioksidanlar açısından zengindir. Öyleyse gelin birlikte kivinin sağlığa olan yararlarına bir bakalım.
KAN BASINCINI DÜZENLER
Kivi kan basıncını düşüren özelliklere sahiptir. Kan basıncını iyileştirir, C vitamini artışını sağlar, felç ve kalp hastalığı riskini azaltır. Bununla beraber kivi yüksek düzeyde lif içerir. Aspirin, kardiyovasküler olaylardan korunmak için genellikle önerilen ilaçtır.
Bununla birlikte, Aspirin, GI sisteminde iltihaplanma ve ülserlere neden olabilir. Çalışmalar, günde 2 ila 3 kivi tüketmenin, kanı sulandırmaya ve belirli bir süre kalp sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmak için günlük aspirinin yerini alabileceğini gösteriyor.
ASTIMA İYİ GELİR
Hırıltı ve nefes darlığı, bu durumla ilgili en yaygın semptomlardan bazılarıdır. Kivide yüksek miktarda C vitamini ve antioksidan bulunması astım semptomlarını kontrol etmeye yardımcı olabilir. Bir çalışma, düzenli olarak kivi tüketenlerde akciğer fonksiyonlarının iyileştiğini göstermiştir. Aynı zamanda, grip ve soğuk algınlığına oldukça iyi gelir.
SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR
Kivi, sindirimi iyileştirmek için faydalı olan iyi miktarda diyet lifi içerir. Lif içeriğinin yanı sıra kivi ayrıca bağırsaktaki proteinleri etkili bir şekilde parçalayabilen aktinik bir enzim içerir.
Büyük bir yemek yedikten sonra kivi yemeniz tavsiye edilir çünkü et ve balıktan gelen ve genellikle şişkinliğe neden olabilen sert proteinlerin parçalanmasına yardımcı olabilir.
TANSİYONU DÜZENLER
Kivi, yüksek tansiyonu düşürmeye ve kalp krizi ve felç gibi hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Bir araştırma, 8 hafta boyunca günde 3 kivi yiyenlerin diyastolik ve sistolik kan basınçlarında azalma olduğunu gösterdi. Kivi, kan basıncını düzenleme yeteneğinin nedeni olabilecek bir antioksidan olan lutein içerir.
BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR
C vitamini hücresel fonksiyon için önemlidir ve hücreleri vücuttaki serbest radikal hasarından korur. Dokuların büyümesinden ve onarımından sorumludur ve bağışıklık sistemine destek sağlar. Kivideki yüksek C vitamini konsantrasyonu, bağışıklık sistemini oldukça güçlendirir.
GÖRME KAYBINA KARŞI KORUR
Kivi, görme kaybını büyük oranda önler. Ayrıca göz sağlığına katkı sağlayan zeaksantin ve lutein vitaminlerini içerir. Bu iki bileşik, antioksidanlarla aynı işlevi yerine getirir ve gözleriniz için gerekli bir besin olan A vitamininin oluşmasına yardımcı olur. Ayrıca retinalarımıza zarar verebilecek ve gözü katarakttan ve diğer gözle ilgili hastalıklardan koruyabilecek fazla ışığı emerler.
CİLT SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Kollajen, cildin yapısını destekleyen ve kemikleri güçlendiren temel bir besindir. Kivide bulunan C vitamini, vücutta kollajen sentezinde önemli bir bileşendir. Kivi yemek, cildinizin yapısını desteklemeye, nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Akne, cildin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar.