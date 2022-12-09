Adeta yaşlanmayı durduruyor! 30 günde 10 yaş gençleştiren mucize karışım

Her gün taze olarak hazırlayabileceğiniz bu karışım hem oldukça lezzetli hem de oldukça pratik. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki kolajen miktarına zirve yaptırıp gözle görülür farklar yaratacak…

Bunun dışında düzenli olarak tüketebileceğiniz listedeki gıdalar da büyük farklar yaratabilir…

Çilek, yaban mersini, muz, kaju sütü, kaju yağı ve kenevir tohumlarını bir karıştırıcıda karıştırın. Pürüzsüz olana kadar işleyin, gerekirse istenen kıvam için daha fazla kaju sütü ekleyin. Anında tüketebilirsiniz.

KEMİK SUYU

Son araştırmalar kemik suyunun güvenilir bir kolajen kaynağı olmayabileceğini bulsa da, bu seçenek açık ara en popüler olanıdır. Hayvan kemiklerinin suda kaynatılmasıyla yapılan bu işlemin kolajeni çıkardığına inanılıyor. Bunu evde yaparken, et suyunu lezzet için baharatlardan yararlanabilirsiniz..

Davidson, "Kemik suyu kemiklerden ve bağ dokusundan yapıldığı için kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin içerir" diyor.

"Ancak, diğer malzemelerle birlikte kullanılan kemiklerin kalitesi nedeniyle her kemik suyu farklıdır" diye ekliyor. Et suyunun kalitesini garanti etmek için, hazır olanlar yerine kasaptan alınan kemiklerle kendi suyunu yapmanızı öneriyor.