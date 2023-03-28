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Adetliyken Ağda Yapılır Mı? Adetliyken Bacağa ve Bikini Bölgesine Epilasyon Yapılır Mı?

Epilasyon ya da ağda, güzel ve pürüzsüz cilt için yapılan bir işlemdir. Regl döneminde epilasyon yapılıp yapılmayacağı da merak edilen konulardan biridir. Adetliyken epilasyon yapılır mı konusunda çok sayıda araştırma yapılmıştır. Regl iken bacağa epilasyon yapılır mı kapsamında araştırma da yapılabilir. Ancak gerekli araştırma yapılarak bilinçli hareket edilebilir. Adetliyken ağda yapılır mı konusunu sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

Giriş Tarihi: 28.03.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 12:18
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ADETLİYKEN AĞDA YAPILIR MI? ADETLİYKEN BACAĞA VE BİKİNİ BÖLGESİNE EPİLASYON YAPILIR MI?

Adetliyken epilasyon yapılır mı konusu bilimsel çalışmalar ışığında incelenmelidir. Epilasyon, bacak başta olmak üzere vücudun farklı bölgelerine yapılabilir. Regl döneminde yapılması planlanan epilasyon ile ilgili çok fazla kuşku duyulur. Regl iken bacağa epilasyon yapılır mı konusu başta olmak üzere incelenmelidir. Konu ile ilgili uzman görüşleri dikkate alınmalıdır. Adetliyken ağda yapılır mı sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Adetliyken Epilasyon Yapılır Mı?

Regl döneminde epilasyon yapılma durumu sağlık açısından merak edilen bir konudur. Epilasyon güzel ve pürüzsüz bir görünüm elde etmek için gerekli olsa da kişinin sağlığı çok daha önemlidir. Konu ile ilgili uzman görüşleri incelendiğinde regl döneminde ada ya da epilasyon yapılmasında sakınca olmadığı anlaşılmaktadır. Fakat buna rağmen bu dönemde epilasyon yaptırılmaması tavsiye edilir.

Epilasyon ya da ağda için ideal dönem, regl dönemi sona erdikten sonraki 2 ya da 3. günden sonraki dönemdir. Regl döneminde epilasyon ve ağdadan uzak durmak daha uygundur. Bu kapsamda daha bilinçli hareket edilerek epilasyon işlemi yapılabilir.

Regl İken Bacağa Epilasyon Yapılır Mı?

Regl döneminde bacak ya da vücudun farklı bir bölgesine epilasyon yapılmasında bir sakınca yoktur. Ancak epilasyonun vücuttaki etkisi kişiden kişiye farklılık gösterdiği için regl döneminde epilasyondan uzak durmak gerekir. Regl dönemi vücudun fiziksel olarak hassas olduğu bir süreçtir. Bu nedenle her türlü faaliyette gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekir. Epilasyon ve ağda işlemlerinin regl sonrasına bırakılması çok daha uygundur.

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