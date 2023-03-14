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Adetliyken Gebelik Testi Pozitif Çıkar Mı? Adetliyken Hamilelik Testi Doğru Sonuç Verir Mi?

Regl dönemi, kadınların kasık ağrılarının en fazla olduğu, psikolojik olarak da kendini rahat hissetmediği bir dönemdir. Bu dönemle ilgili en çok merak edilen de adetliyken gebelik testi pozitif çıkar mı sorusudur. Regl döneminde yapılan testin doğru çıkıp çıkmadığı konusunda çok sayıda araştırma yapan vardır. Adetliyken hamilelik testi doğru sonuç verir mi sorusunu sizler için araştırdık ve araştırma sonuçlarını yazımızda sizlerle paylaşıyoruz.

Giriş Tarihi: 14.03.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 14.03.2023 12:51
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ADETLİYKEN GEBELİK TESTİ POZİTİF ÇIKAR MI? ADETLİYKEN HAMİLELİK TESTİ DOĞRU SONUÇ VERİR Mİ?

Hamilelik sürecinde kadınlar adet görmez. Adet döneminde vücuttan dışarı atılan kan da döllenmemiş yumurtadır. Bu süreçte adetliyken gebelik testi pozitif çıkar mı konusunda da çok sayıda araştırma yapılmıştır. Yapılan bilimsel çalışmalar dikkate alınarak adetliyken yapılan hamilelik testinin sonucu değerlendirilmelidir. Adetliyken hamilelik testi doğru sonuç verir mi sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Adetliyken Gebelik Testi Pozitif Çıkar Mı?

Her çiftin öncelikli hedefi çocuk sahibi olmaktır. Bunun için de erkekten gelen spermin kadının yumurtasını döllemesi gerekir. Kadının hamile kalıp kalmadığını anlamak için de geliştirilmiş olan hamilelik testleri kullanılmalıdır. İdrar örneği ile yapılan bu testlerin doğruluk oranı da çok yüksektir.

Hamilelik testinin yapılma zamanı regl dönemine gelebilir. Adetli iken hamilelik testi yapmakta ya da yaptırmakta herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü idrara karışan kanın testi etkilemesi mümkün değildir. Burada dikkat edilmesi gereken, adet görüyor iken hamilelik şansının çok düşük olduğunun bilinmesi gerekir.

Adetliyken Hamilelik Testi Doğru Sonuç Verir Mi?

Hamileliğin ilk döneminde de nadiren adet görülebilir. Regl döneminde yapılan hamilelik testlerinin pozitif çıkma ihtimali vardır. Tabi bu ihtimal normal dönemde yapılan hamilelik testinden daha düşüktür. Esas olan regl 5 gün ve daha fazlasında geciktiği dönemde hamilelik testi yapmaktır. Hamilelik belirtilerinde öncelikle adetin gecikmesi dikkate alınır. Daha öncesinde sonuç almak için ise kan testi yaptırmanız daha uygun olacaktır.

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