Adına meyvelerin kralı deniyor! Düzenli yediğinizde vücuttaki C vitaminini fulluyor

Meyvelerin kralı olarak da bilinen mango, dünyada en çok tüketilen meyvelerden biri. Göz sağlığına iyi geliyor, kanserden koruyor ve aynı zamanda C vitamini deposu...

Selahattin DÖNMEZ Giriş Tarihi: 24.09.2022 09:30 PAYLAŞ ABONE OL

Sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmaz bir parçası olan besinler, doğru tüketildiğinde pek çok yararıyla karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri olan ve son yıllarda popülerleşen mango, Hindistan'dan dünyaya açılan tropik bir meyve. Meyvelerin kralı olarak da bilinen mango, dünyada en çok tüketilen meyvelerden biri. Bu meyve lezzetli olmasının yanı sıra aynı zamanda etkileyici zengin içerikte bir besin profiline de sahip. Antalya'da ilk mango hasadı başlamışken bu haftaki yazımda mangonun içerdiği besin bileşenleri sayesinde sağlığımıza ne gibi katkıları olduğunu son bilimsel bilgiler ışığında sizlere anlatmak ve mangoyla yapabileceğiniz iki muhteşem tarif vermek istiyorum.





ALANYA'DA YETİŞİYOR

Alanya Mango Festivaline katılmadan önce tropikal iklimde yetişen meyvelerin ülkemizde olduğundan bile haberim yoktu. Sıcak iklimi ve tropikal meyve yetiştiriciliğinde elverişli olan nemli ortamı sayesinde Alanya'nın bu önemli meyvenin üretildiği hatta hasadının bile yapıldığı yer olduğunu görmek mutluluk vericiydi. Mango, tropik ve yarı tropik bölgelerde yetişen harika bir meyve. Doğası gereği yüksek sıcaklıklarda yetişir ve 30 derecenin altındaki sıcaklıklarda verim vermez.