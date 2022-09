Adına meyvelerin kralı deniyor! Düzenli yediğinizde vücuttaki C vitaminini fulluyor

C VİTAMİNİ DEPOSU

Mango, kalorisi düşük ancak bir yandan da temel besin maddeleri ile yüklü bir meyvedir. Karbonhidratlar, lösin, lizin, metionin gibi amino asitler, lipitler, organik asitler ve ayrıca diyet lifi içerir. Aynı zamanda kalsiyum, fosfor, demir, A ve C vitaminleri ve eser elementler de dahil olmak üzere iyi bir mikro besin kaynağıdır. b-karoten içeren turuncu renkli bir meyve çeşidi olan mango, antioksidan ve güçlü detoksifiye özellik gösterir. Taze mango günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 67'sini karşılar. C vitamini açısından oldukça zengin bir meyve olması sebebiyle bağışıklık sistemini korur, demir emilimini arttırarak anemiye karşı korur.