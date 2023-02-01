Ağır egzersizler bu hastalığı tetikliyor! Önlem alınmadığında ölümcül oluyor...

Bodrum'da 19 yaşındaki Bulut Algül'ün spor yaparken aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmesi ile gündeme gelen, genç yaştaki kalp krizi kaynaklı ölümlerle ilgili, vatandaşların yanlış bir algıya sahip olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı ve Spor Kardiyoloğu Dr. Uğur Saygısunar, bu ölümlerin sebebiyle ilgili bilgi verdi.

SEBEP KALP KRİZİ DEĞİL



Ani kardiyat ölümlerin sebebinin yaşla birlikte değişkenlik gösterdiğini ifade eden Kardiyoloji Uzm. Dr. Uğur Saygısunar, "35 yaş altı genç erişkinler ve ergenlik çağındaki gençlerimiz için söylemek gerekirse bu grupta biz kalp krizini çok nadir görürüz. En sık gördüğümüz ani kardiyak ölümlerin sebebi kalıtsal kalp hastalıklarıdır. Örneğin, kardiyomiyopatiler dediğimiz, kalp kasını tutan ve daha sonrasında kalbin elektrik sistemini etkileyen ölümcül ritim bozukluklarına sebebiyet veren hastalıklar. Ya da kalp kasını tutmayan sadece kalbin elektrik sistemini tutan yine genetik bazı hastalıklar var ve onlar da ölümcül ritim bozukluklarına neden oluyor" diye konuştu.