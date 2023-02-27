Ağız kokusu bu durumun belirtisi olabilir! Acilen kontrol altına alınması gerekir...

Ağzı kokusu genellikle bir durumun sonucu olarak meydana gelir. En yaygın sebepleri arasında ise dişlerdeki çürükler gelmektedir. Ağız sağlığımızı koruyamadığımız, doğru ve yeterli fırçalayamadığımız ya da diş doktorunu düzenli ziyaret etmediğimizde ortaya çıkabilir. Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, diş çürüklerinin nedenlerini anlatarak, düzenli kontrollerle çürüklerin önemli sorunlara yol açmadan tedavi edilebildiğini söyledi.

İHA Giriş Tarihi: 27.02.2023 11:00 PAYLAŞ ABONE OL

Diş üzerinde bulunan bakteri plaklarının, düzenli diş fırçalama ile temizlenmediği takdirde asidik bir ortam oluşturduğunu ifade eden Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, "Oluşan asit diş yüzeyindeki mineralleri çözerek dişte madde kaybı oluşturur ve diş yüzeyinde çürük oluşumu başlatır" diye konuştu. Tüketilen besinlerdeki asit, tükürüğün içeriği ve kalitesi, dişlerin yapısı ve çeşitli hastalıkların da diş çürüğü için ortam oluşturabileceğine dikkat çeken Durkaya, "Diş çürüğü, dişin dış yüzeyinin çözünmesiyle meydana gelen boşluklardır. Bu boşluk tedavi edilmediği takdirde genişler, şiddetli ağrı ve hassasiyet gibi belirtilerle gündelik hayatınızı olumsuz etkileyecek duruma gelebilir" dedi.



Bazı çürükler fark edilmeyebilir

Dişlerin çiğneme yüzeyindeki çürüklerin gözle görülebildiğini ancak diş aralarında ve arka kısımlarında, üst çenede oluşan çürüklerin daha zor görüldüğünü aktaran Diş Hekimi Durkaya, "Fark edilmeyen çürükler düzenli diş muayenesi yaptırmayan bireylerde, çürüğün ilerleyerek dişin ağrımasına sebebiyet verir" şeklinde konuştu.