Ağız kokusu deyip geçmeyin! Bademciklerde zehir topluyor

Ağız kokusu, dünyadaki her 4 kişiden 1'ini etkiler. Ağız sağlığınıza iyi bakmanız ve ağzınızı nemli tutmanız önemlidir çünkü bu, rahatsız edici durumlara ve kaygıya neden olabilir. Nefesinizi ferah tutmak için evde bazı doğal ilaçlar kullanabilirsiniz. Ancak bu sizin için sürekli bir sorunsa, diş hekiminizi ziyaret etmeniz önerilir.

BADEMCİK TAŞLARINDAN KURTULUN

Bademcik taşları, bademciklerinizde bulunan küçük beyaz lekelerdir. İçeride gizlendikleri için pek görünmezler. Bu lekeler, bakterileri çektikleri ve mikroplardan yapıldıkları için ağız kokusuna neden olurlar. İşte bu sorunu çözmenin bazı doğal yolları:

Kimyasal içermeyen gargara kullanmak, elma sirkesi ile gargara yapmak, ılık tuzlu suyla gargara yapmak.