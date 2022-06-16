Ağız kokusu deyip geçmeyin! Bademciklerde zehir topluyor

Ağız kokusu, dünyadaki her 4 kişiden 1'ini etkiler. Ağız sağlığınıza iyi bakmanız ve ağzınızı nemli tutmanız önemlidir çünkü bu, rahatsız edici durumlara ve kaygıya neden olabilir. Nefesinizi ferah tutmak için evde bazı doğal ilaçlar kullanabilirsiniz. Ancak bu sizin için sürekli bir sorunsa, diş hekiminizi ziyaret etmeniz önerilir.
BADEMCİK TAŞLARINDAN KURTULUN
Bademcik taşları, bademciklerinizde bulunan küçük beyaz lekelerdir. İçeride gizlendikleri için pek görünmezler. Bu lekeler, bakterileri çektikleri ve mikroplardan yapıldıkları için ağız kokusuna neden olurlar. İşte bu sorunu çözmenin bazı doğal yolları:
Kimyasal içermeyen gargara kullanmak, elma sirkesi ile gargara yapmak, ılık tuzlu suyla gargara yapmak.
KAHVALTIYI ATLAMAYIN
Kahvaltı yemek gerçekten de nefesiniz dahil tüm vücudunuz için günün en önemli öğünüdür. Yapılan bir araştırma; kahvaltı yapmayan gençlerin, yapanlardan daha fazla ağız kokusundan muzdarip olduğunu gösteriyor. Marul, elma, yoğurt, süt ve her türlü lif açısından zengin yiyecekler gibi şeker oranı düşük sağlıklı bir kahvaltı yapmak çok önemlidir.
BURNUNUZDAN NEFES ALIN
Ağızdan nefes almak, tükürüğü azalttığı için ağız kokusuna neden olabilir. Bu nedenle burundan nefes almak daha doğrudur. Çünkü soluduğunuz havadaki nemin artmasına yardımcı olur.
Bununla birlikte, ağız sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilecek başka yan etkileri de vardır. Diş eti hastalığına neden olabilir, stres ve kaygıya neden olabilir ve çenenizi küçültebilir.
BOL BOL SU İÇİN
Güçlü yiyecekler yemek ağız kokusuna neden olabilir, çünkü kimyasalları kan dolaşımınız yoluyla ciğerlerinize gider ve nefesinizle dışarı çıkar.