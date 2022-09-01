Ağız kokusunun asıl nedeni buymuş! Tedavisi ise...

Bademcikler vücudumuzun savunma sisteminin ağız içindeki organlarından bir tanesidir. Ağız yoluyla aldığımız besinlerdeki ve havadaki mikropları virüsleri vücuda tanıtarak bunlara karşı antikor oluşmasında önemli rol oynar. Vücudumuzun savunma sisteminin tam gelişmesi için bir çok noktada görev yapan dokuları vardır. Dil kökünde, yutakta ve boğaz arka duvarında bademcik ile birlikte çalışan lenfoid dokular da aynı görevi yapmaktadır.

Giriş Tarihi: 01.09.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022 15:34 PAYLAŞ ABONE OL

Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım,'' Eskilerde daha sık yapılan bademcik ameliyatları artık günümüzde çok daha dikkatli incelenmektedir. Gelişen laboratuvar teknolojileri sayesinde bademcik ameliyatlarının gerekli olup olmadığı yapılan kültür ve antijen testleri ile daha kolay anlaşılmaktadır. Böylelikle gereksiz ameliyatların önüne geçilmesini sağlıyor.''dedi.

Boğaz ağrısı, halsizlik,yüksek ateş, yutma güçlüğü ile hastaneye gelen erişkin ve çocuk hastalarda,öncelikle boğazdan kültür ve antijen testleri ile var olan sebebin ortaya konması doğru biçimde sağlanıyor. Eskilerde boğaz ağrısı, ateş ve yutma güçlüğü ile hastaneye giden her hastaya antibiyotik yazıp gönderiliyordu. Gereksiz antibiyotik kullan kişilerde antibiyotik direncini artırıyor ve virüslere de antibiyotik tedavileri uygulanıyordu.



Dr. Yıldırım,'' Genel endişe bademcikler alındıktan sonra boğaz yoluyla alınan bakteri ve virüslerin akciğere inerek kişileri daha fazla hasta edeceği düşüncesi bademcik ameliyatlarına korku ile yaklaşmayı düşündürüyor. Bu güne kadar yapılan bilimsel çalışmalarda İnsanların bu endişesini haklı çıkaracak bilimsel dayanak elde edilememiştir. Ancak vücuttaki organlarımızın sonuna kadar korunması ve fonksiyonlarını tam olarak yapması için gereksiz ve aşırı tedavilerden de kaçınmamız gereklidir.''diye ifade etti. Bademcikler ne zaman alınmalıdır?

Tekrarlayan ateş, boğaz ağrısı yutma zorluğu çeken hastalarda 1 yıl içerisinde 5-6'dan fazla ve ayda bir defa ateşleniyorsa dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir. Sürekli hasta olmaya bağlı büyüme gelişme geriliği, okuldan geri kalma, fazla antibiyotik kullanımına bağlı direnç gelişmesi varsa artık alınması düşünülebilir. Ağız içerisinde apse yapacak kadar bir bademcik enfeksiyonu oluşuyorsa alınması düşünülebilir.