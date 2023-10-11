Ağız kuruluğu o hastalığın habercisi olabilir! Tedavi edilmezse kalıcı hasara neden oluyor...

Ağız kuruluğu, sabahları tutulma ve göz kuruluğu gibi durumların eklem iltihabını işaret ettiğini söyleyen Romatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, vaktinde ve doğru tedavi edilmezse kalıcı hasara ve sakatlığa neden olabileceğini belirtti. Tedavi yöntemlerini de anlatan uzman, dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

İHA Giriş Tarihi: 11.10.2023 09:46 PAYLAŞ ABONE OL

Romatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Ferhat Öksüz, 12 Ekim Dünya Artrit Günü nedeniyle artrit hastalığı hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dünyada 12 Ekim gününün, 1996 yılından itibaren kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalığı artırmak ve romatizmal hastalıklar konusunda halkın bilinçlenmesine katkı sağlamak amacıyla kutlandığını belirten Uzm. Dr. Öksüz, her yıl düzenlenen etkinliklerle sağlık uygulamaları konusunda karar alıcıların dikkatinin çekilerek romatizmal hastalıkların önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunun anlatılmaya çalışıldığını dile getirdi.



"Vaktinde tedavi edilmezse kalıcı sakatlıklara yol açabilir"

Artritin eklem iltihabına verilen isim olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Öksüz, "Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gelişir. Artritin süresinin uzaması, özellikle de 6 haftayı geçmesi, yakınmalarının istirahatle artması ya da sabahları yarım saati geçen bir tutukluk olması, beraberinde cilt bulguları, ağız kuruluğu, göz kuruluğu gibi başka organlarla ilgili bulguların da eşlik ediyor olması, kronik iltihabi romatizmal hastalıkları düşündürtür. İltihaplı olanlar başta olmak üzere romatizmal hastalıkların önemli bir kısmı genel inanışın aksine 50 yaşın altında başlar. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse, eklemlerde oluşan hasar kalıcı sakatlıklara neden olabilir" şeklinde konuştu.