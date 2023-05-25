Ağızda oluşan tehlike! Ağız kokusu ve çürük ile kendini belli ediyor...

En sık 20 yaş dişleri gömülü kalıyor En sık yirmi yaş dişi denilen, 3. büyük azı dişlerinin gömülü kaldığı görülüyor. Bunların ağızda son çıkan dişler olması nedeniyle genellikle sürmeleri için gerekli yeri bulamadıklarını ifade eden Prof. Dr. Şeref Ezirganlı, "Nadir de olsa diğer dişlerin de gömülü kaldığına rastlamaktayız. Gömülü dişler yıllarca sorun oluşturmadan kalabilirler. Dişlerin gömülü kalması bazen ciddi sorunlara neden olabiliyor. Özellikle de kısmen sürülmüş alt yirmi yaş dişleri zaman zaman iltihaplanmaya neden olarak; ağız kokusu, diş çürüğü gelişimi ve ağrı gibi çeşitli sorunlar ile hastalar diş hekimlerine başvuruyor. Bu durumdaki dişler mutlaka bir çene cerrahı tarafından çekilmelidir." şeklinde belirtti.



Gömülü dişlerin cerrahi çekimlerindeki en büyük risk: sinir hasarına bağlı uyuşukluk

Gömülü dişlerin çevresinde nadir de olsa kist ve tümör gibi patolojik durumlar gelişebiliyor. Bu durumda mutlaka cerrahi operasyon gerektiğini belirten Prof. Dr. Şeref Ezirganlı, "Bu patolojiler sadece yirmi yaş dişleri için düşünülmemeli, tüm gömük dişlerde meydana gelebilir. Fakat bu, bütün gömülü dişlerin çekilmesi gerektiği anlamına gelmez. Sonuçta her ameliyatın belli riskleri de mevcuttur. Özellikle alt çenede gömülü kalan dişlerin cerrahi çekimlerindeki en büyük risk; sinir hasarına bağlı alt dudak bölgesinde, dil kısmında uyuşukluk gelişebilmesidir. Bu uyuşukluk bazen kalıcı da olabilir. Üst çenede gömülü yirmi yaş dişleri genellikle problem oluşturmazken, alt çenede problem oluşturma ihtimali daha fazladır. Bazen alt çenede uyuşukluk riskinden kaçınmak için dişin köklerini bırakabiliyoruz. Kron dediğimiz üst kısmını kesip alabiliyoruz. Tabii bunu çok riskli gördüğümüz ya da hastanın düşük de uyuşukluk riskini göze alamadığı, çürük olmayan gömülü dişlerin çekimi için yapmaktayız. Eğer diş çürük veya kist, tümör gibi patolojiler mevcutsa uyuşukluk riski göz ardı edilir. Dişin tamamı çıkarılmalıdır. Kist ya da tümör bırakılmamalıdır" dedi.